Rà soát kỹ dự thảo lộ trình áp dụng quy chuẩn về khí thải xe môtô, xe gắn máy

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát kỹ lưỡng dự thảo Quyết định quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn về khí thải xe môtô, xe gắn máy, bảo đảm tính khả thi.

Các phương tiện tham gia giao thông tại Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 11701/VPCP-CN ngày 28/11/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc rà soát quy định lộ trình áp dụng QCVN về khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông.

Công văn nêu xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ban hành quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát kỹ lưỡng dự thảo Quyết định, bảo đảm tính khả thi.

Phó Thủ tướng lưu ý dự thảo Quyết định cần tập trung làm rõ: việc ban hành Quyết định này khi chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ; giải pháp tổ chức việc kiểm tra, chứng nhận xe môtô, xe gắn máy đáp ứng mức khí thải quy định tại Quyết định này; công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm khi phương tiện tham gia giao thông trong việc tuân thủ mức khí thải; tác động của chính sách đối với người dân và doanh nghiệp, nhất là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2025.

Các phương tiện lưu thông trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo dự thảo, lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải như sau:

Thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy đang lưu hành:

- Từ 1/1/2027 đối với xe môtô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn 2 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ 1/1/2028 đối với xe môtô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn 4 thành phố trực thuộc Trung ương còn lại, gồm thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ và thành phố Huế.

- Từ 1/1/2030 đối với xe môtô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn các tỉnh, thành phố còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh, thành phố này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn.

Xe môtô sản xuất trước năm 2008, áp dụng Mức 1 - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Xe môtô sản xuất từ năm 2008 đến năm 2016, áp dụng Mức 2 - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Xe môtô sản xuất từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026, áp dụng Mức 3 - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Xe môtô sản xuất sau ngày 1/7/2026, áp dụng Mức 4 - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Xe gắn máy sản xuất trước năm 2016, áp dụng Mức 1 - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Xe gắn máy sản xuất từ năm 2017 đến ngày 30/6/2027, áp dụng Mức 2 - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Xe gắn máy sản xuất từ ngày 1/7/2027, áp dụng Mức 4 - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Xe môtô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 2 trở lên, tính từ ngày 1/1/2032.

Xe môtô, xe gắn máy lưu hành vào “vùng phát thải thấp” của thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân./.

Theo Vietnam+