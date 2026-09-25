Vận hành Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bát Mọt đi vào nền nếp

Sau gần 3 tuần chính thức vận hành, với sự chủ động của cán bộ, giáo viên, nhân viên, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bát Mọt (xã Bát Mọt) đã từng bước ổn định các hoạt động dạy học, ăn, ở, sinh hoạt và quản lý học sinh phù hợp với đặc thù trường nội trú vùng biên giới.

Thầy trò Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bát Mọt trong giờ học tiếng Anh.

Là một trong 6 trường phổ thông nội trú liên cấp của tỉnh Thanh Hóa được đầu tư xây dựng tại các xã biên giới, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bát Mọt có diện tích khoảng 1,5ha, tổng mức đầu tư hơn 174 tỷ đồng.

Nhà trường được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2, với khu nhà lớp học gồm 22 phòng học và 12 phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà truyền thống, thư viện, sân chơi, khu thể thao, khu nội trú, nhà ở công vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng nhiều hạng mục phụ trợ.

Nhà trường hiện tổ chức ăn, ở, học tập và sinh hoạt cho 328 học sinh nội trú và 286 học sinh bán trú. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng đang từng bước làm quen với yêu cầu quản lý, chăm sóc học sinh trong môi trường nội trú.

Theo thầy Lê Hồng Sâm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bát Mọt, những ngày đầu vận hành cơ bản diễn ra thuận lợi. Để bảo đảm hoạt động của nhà trường đi vào nền nếp, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng; đồng thời xây dựng quy chế nội trú, bán trú, quy chế đánh giá, xếp loại học sinh, giáo viên theo tháng.

Cùng với hoạt động dạy học, nhà trường phân công giáo viên trực nội trú, bán trú để quản lý việc học tập, sinh hoạt của học sinh. Vào ban đêm, giáo viên trực cùng lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng, tổ phó tổ nội trú và lực lượng bảo vệ thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Đối với giáo viên, nhiệm vụ tại trường nội trú không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy. Thầy cô còn dành nhiều thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Nhà trường chú trọng hướng dẫn các em hình thành nền nếp sinh hoạt, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng bảo vệ bản thân và những kỹ năng cần thiết khi sống xa gia đình.

Công tác tổ chức ăn, ở và bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu năm học, trường đã tổ chức lựa chọn, đấu thầu các đơn vị cung cấp thực phẩm theo quy định, chú trọng tính pháp lý, chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, góp phần bảo đảm an toàn cho bữa ăn của học sinh.

Cùng với đó, chuyển đổi số được đẩy mạnh trong hoạt động dạy và học. Các phòng học đều được kết nối Internet và trang bị tivi thông minh, tạo điều kiện để giáo viên khai thác học liệu trực quan, hạn chế tình trạng dạy học thiếu phương tiện hỗ trợ. Đội ngũ giáo viên từng bước làm quen với việc sử dụng giáo án điện tử, học bạ số, chữ ký số và các ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy.

Cô Quách Thị Xuân, giáo viên môn Âm nhạc, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bát Mọt, chia sẻ: “Thầy và trò nhà trường rất vui khi được học tập, giảng dạy trong một ngôi trường khang trang, đầy đủ trang thiết bị. Mô hình trường nội trú cũng tạo điều kiện để giáo viên có thêm thời gian gần gũi, chăm sóc học sinh. Chúng tôi sẽ cố gắng đồng hành, quan tâm để các em cảm thấy trường học thực sự là ngôi nhà thứ hai”.

Không chỉ chú trọng dạy học, nhà trường còn xây dựng các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Vào chiều thứ 5 hằng tuần, trong tiết Hoạt động trải nghiệm, nhà trường phối hợp với tổ chức đoàn, đội triển khai các hoạt động múa hát sân trường, vui chơi, trải nghiệm, tìm hiểu pháp luật và tư vấn tâm lý học đường.

Với học sinh, việc được học tập trong ngôi trường mới khang trang, được ăn ở, sinh hoạt tại trường mang lại niềm vui và sự yên tâm. Em Lương Thị Khánh Linh, học sinh lớp 9A, cho biết: “Nhà em ở thôn Vịn, cách trường 17km. Được học tập, ăn ở nội trú ngay tại trường, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em sẽ cố gắng học tập tốt để có tương lai tốt đẹp hơn”.

Mặc dù trường chính được đầu tư đồng bộ, nhà trường vẫn duy trì một điểm trường tại khu Vịn dành cho học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 với 6 phòng học, 59 học sinh và 5 cán bộ, giáo viên. Đây là điểm trường cách điểm trường chính khoảng 17km. Việc duy trì điểm trường nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời bảo đảm quyền được học tập của học sinh ở khu vực xa trung tâm.

Với sự chủ động của nhà trường, sự đồng hành của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, các hoạt động của Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bát Mọt đang từng bước đi vào nền nếp, tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, để học sinh yên tâm học tập và trưởng thành.

Bài và ảnh: Linh Hương