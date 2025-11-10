Ra quân giải tỏa khu vực gầm cầu Nguyệt Viên và Hoàng Long

Sáng ngày 17/10/2025, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phối hợp với Công an phường Nguyệt Viên và các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị tại hai điểm là khu vực gầm cầu Nguyệt Viên và gầm cầu Hoàng Long. Đây là những khu vực đã tồn tại tình trạng lấn chiếm đất công kéo dài, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về giao thông và phòng cháy chữa cháy.

Các lực lượng tập trung giải toả khu vực gầm cầu Nguyệt Viên

Trong thời gian qua, hai khu vực gầm cầu này bị một số cá nhân, hộ dân tự ý dựng lều lán tạm, tập kết vật liệu xây dựng, để xe cơ giới, xe tải và thậm chí sử dụng làm nơi sản xuất thủ công. Việc lấn chiếm không chỉ vi phạm quy định về quản lý và sử dụng đất công mà còn gây cản trở tầm nhìn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt trong giờ cao điểm. Đáng lo ngại hơn, việc tập trung nhiều vật liệu dễ cháy, hệ thống điện tự kéo chắp vá phục vụ sản xuất tại các điểm này không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nhất là trong thời điểm hanh khô. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và toàn bộ khu vực dân cư xung quanh.

Tại buổi ra quân, lực lượng chức năng đã đồng loạt tháo dỡ các công trình vi phạm, thu giữ vật liệu lấn chiếm, lập biên bản các trường hợp cố tình tái phạm. Đồng thời, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là các quy định về sử dụng hành lang an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy. Việc giải tỏa các điểm lấn chiếm không chỉ là xử lý phần ngọn mà còn là bước đi trong lộ trình lâu dài nhằm chấn chỉnh lại trật tự đô thị, xây dựng một môi trường sống văn minh, an toàn. Sau đợt ra quân này, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm.”

Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch cao điểm của địa phương nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đô thị, góp phần xây dựng diện mạo địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp và an toàn cho người dân.

Thu Hà