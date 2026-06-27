Ra quân chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”

Sáng 27/6, Đoàn phường Hạc Thành phối hợp với Công an phường tổ chức lễ ra quân chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06 năm 2026.

Đại diện Công an tỉnh, Tỉnh đoàn và phường Hạc Thành trao cờ lệnh cho Đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số cùng VNeID”.

Thực hiện chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”, Đoàn phường Hạc Thành phấn đấu có 90% hộ gia đình được tiếp cận ít nhất 1 hình thức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); mỗi hộ gia đình được tuyên truyền, vận động có ít nhất 1 thành viên biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích cơ bản trên ứng dụng VNeID; mỗi ngày hỗ trợ tối thiểu 2.500 lượt người dân cài đặt, sử dụng VNeID và các dịch vụ số.

Các đại biểu dự lễ ra quân.

Để hoàn thành mục tiêu này, Đoàn phường và Công an phường Hạc Thành đã thành lập 11 Đội thanh niên tình nguyện “Mùa hè số cùng VNeID”; đồng thời tổ chức chiến dịch lưu động tại khu dân cư, cao điểm từ ngày 27/6 đến 15/7/2026 để hỗ trợ người dân, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế, hộ kinh doanh nhỏ lẻ và các đối tượng còn hạn chế về kỹ năng số.

Bí thư Đoàn phường Hạc Thành tặng hoa chúc mừng Đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số cùng VNeID”.

Tại lễ ra quân, Công an phường Hạc Thành đã công bố Quyết định thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số cùng VNeID”. Lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, lãnh đạo phường Hạc Thành trao cờ lệnh cho Đội hình thanh niên tình nguyện.

Đoàn viên, thanh niên và cảnh sát khu vực hướng dẫn người dân phố Bình Minh cài đặt, sử dụng VNeID.

Ngay sau lễ ra quân, 120 đoàn viên, thanh niên và cảnh sát khu vực đã xuống các tổ dân phố hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tích hợp các giấy tờ cá nhân, tài khoản an sinh xã hội trên nền tảng số và các tiện ích thiết yếu khác.

Sau lễ ra quân, đoàn viên, thanh niên phường Hạc Thành xuống các phố hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeID.

Ngoài ra, phường Hạc Thành duy trì 1 điểm hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường và 1 điểm tại Công an phường để nâng cao hiệu quả chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”.

Lễ ra quân được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của Đề án 06, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Hạc Thành trong tham gia chuyển đối số, xây dựng chính quyền số, công dân số.

Tố Phương