Ra mắt và vận hành thí điểm Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” tại Thanh Hóa

Sáng 21/8, mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” ra mắt và vận hành thí điểm tại Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa, số 18 đường Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành. Đây là kênh mới giúp người dân trình báo, phản ánh, gọi khẩn cấp và tra cứu thông tin liên quan đến an ninh, trật tự.

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh”

“Trạm Cảnh sát thông minh” là mô hình thuộc Hệ sinh thái Kiosk đa tiện ích do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và triển khai.

Mô hình hướng tới khai thác dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, qua đó mở thêm kênh tương tác giữa người dân với lực lượng Công an trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Thanh Hóa là địa phương thứ hai trên cả nước triển khai thí điểm mô hình này.

Trong giai đoạn thí điểm, Kiosk tích hợp 5 nhóm chức năng gồm: trình báo, phản ánh; cuộc gọi khẩn cấp SOS; cảnh báo thủ đoạn tội phạm; tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật. Người dân có thể sử dụng Kiosk để gửi thông tin, tiếp cận các cảnh báo về tội phạm, tìm kiếm địa chỉ trụ sở công an hoặc tra cứu, trao đổi những vấn đề liên quan đến pháp luật.

Đáng chú ý, chức năng trình báo, phản ánh được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ giọng nói và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Người dân có thể trình bày nội dung bằng lời nói thay vì phải tự nhập toàn bộ thông tin. Hệ thống sẽ ghi nhận nội dung, đồng thời gợi ý bổ sung những thông tin còn thiếu, giúp hoàn thiện trình báo theo cấu trúc.

Thanh Hóa là địa phương thứ hai trên cả nước triển khai thí điểm mô hình

Sau khi người dân hoàn tất việc trình báo, phản ánh, thông tin sẽ được ghi nhận trên Hệ thống xử lý trình báo, phản ánh của Bộ Công an và chuyển đến đơn vị công an có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý. Trong quá trình giải quyết, cơ quan chức năng có thể chủ động liên hệ, hướng dẫn người dân; thông tin và kết quả xử lý cũng được cập nhật trên hệ thống. Qua đó, mô hình hình thành quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin thống nhất, từ lúc người dân gửi trình báo đến khi vụ việc được giải quyết.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết, việc triển khai Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình đổi mới phương thức phục vụ Nhân dân, hướng tới xây dựng các hình thức phục vụ hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Các chức năng trên Kiosk được triển khai gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, bảo đảm nguyên tắc “Đúng người - Đúng dữ liệu - Đúng quy trình - Đúng pháp luật”; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Việc đưa mô hình vào thí điểm tại Thanh Hóa sẽ tạo thêm một phương thức tiếp nhận thông tin về an ninh, trật tự ngay tại nơi người dân thường xuyên giao dịch, sinh hoạt; đồng thời hỗ trợ lực lượng công an cơ sở trong tiếp nhận, phân loại và xử lý thông tin, phản ánh từ Nhân dân.

Đại diện Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an tỉnh Thanh Hóa ký kết biên bản bàn giao mô hình.

Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt, bàn giao Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” cho Công an tỉnh Thanh Hóa quản lý, vận hành và tham quan, trải nghiệm các chức năng của hệ thống.

Lê Quỳnh