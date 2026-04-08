Ra mắt ứng dụng thời tiết Việt Nam theo vị trí người dùng

Ngày 8/4, thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thiên tai xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng, nhu cầu tiếp cận thông tin khí tượng thời gian thực của người dân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Với vai trò quan trọng đó, Cục Khí tượng Thủy văn đã cho ra mắt ứng dụng di động thời tiết Việt Nam khí tượng thuỷ văn-sản phẩm công nghệ đưa tri thức khoa học khí tượng đến tận tay mỗi người dân.

Ứng dụng được xây dựng với mục tiêu sử dụng các nguồn dữ liệu chính xác, cập nhật kịp thời, qua đó nâng cao độ tin cậy của các bản tin dự báo, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, sản xuất và đời sống. Từ đây, người dân có thể tra cứu thông tin thời tiết chính thống từ cơ quan khí tượng nhà nước ngay trên điện thoại, cập nhật mỗi 10 phút một lần.

Hệ thống ghi nhận dữ liệu quan trắc thực địa thời gian thực từ mạng lưới hơn 2.600 trạm đo mưa tự động trải dài khắp cả nước. Đặc biệt, nguồn dữ liệu này còn được tối ưu hóa thông qua công nghệ ước lượng lượng mưa từ 8 trạm radar thời tiết hiện đại, cho phép theo dõi sát sao diễn biến mưa theo từng phút.

Bên cạnh đó, các thông số về nhiệt độ, độ ẩm, mây và gió cũng được cập nhật liên tục, kết hợp cùng các mô hình số trị tiên tiến và bản tin dự báo, cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia; bản tin dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và các Đài Khí tượng Thủy văn.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, điểm mấu chốt tạo nên vị thế khác biệt của ứng dụng chính là chất lượng vượt trội và quy mô khổng lồ của nguồn dữ liệu đầu vào. Thay vì chỉ dựa vào các mô hình dự báo toàn cầu có độ phân giải thấp, ứng dụng đã thực hiện bước đột phá khi tích hợp đồng bộ đa nguồn dữ liệu bản địa chuyên sâu.

Người dùng ở bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ Việt Nam đều nhận được thông tin thời tiết phù hợp với vị trí thực của mình với tần suất 10 phút và tầm dự báo tới 10 ngày. Mỗi cơn mưa, mỗi đợt lũ, mỗi trận dông-người dân Việt Nam giờ đây có thêm một người đồng hành đáng tin cậy ngay trong tầm tay.

Cùng với đó, ứng dụng này có nhiều tính năng nổi bật. Cụ thể, ứng dụng này cho phép chia sẻ vị trí người dùng. Theo đó, ngay khi mở ứng dụng, người dùng được yêu cầu chia sẻ vị trí GPS để nhận thông tin thời tiết chính xác nhất tại địa điểm của mình-bao gồm nhiệt độ, lượng mưa, tốc độ gió, độ ẩm và tình trạng mây.

Mọi thông số đều được làm mới tự động10 phút/lần. Ứng dụng cung cấp các thông tin dự báo thời tiết chi tiết đến hạn 10 ngày cho các điểm trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Dự báo thời tiết từ mô hình số trị được chạy trên hệ thống siêu máy tính của Cục Khí tượng Thủy văn.

Điểm nhấn mang tính đột phá của ứng dụng nằm ở hệ thống cảnh báo thiên tai và thời tiết nguy hiểm với độ nhạy bén cao. Mọi diễn biến bất thường của thời tiết từ các đợt mưa dông diện rộng, dông sét, sạt lở, lũ quét, áp thấp nhiệt đới cho đến gió mạnh trên biển đều được cập nhật liên tục từ nguồn dữ liệu chính thống của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các Đài Khí tượng và ưu tiên hiển thị ngay tại giao diện chính.

Ngoài ra, ứng dụng cũng nhằm tối ưu hóa khả năng bảo vệ người dùng, ứng dụng đã bổ sung tính năng cảnh báo dông sét thời gian thực. Hệ thống sử dụng dữ liệu từ mạng lưới định vị sét để phát hiện sớm các khu vực có hoạt động điện tích mạnh, từ đó đưa ra thông báo kịp thời giúp người dùng chủ động ứng phó trước mọi tình huống thời tiết cực đoan.

Đặc biệt, ứng dụng đã tích hợp thành công tính năng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất thời gian thực theo vị trí người dùng. Các điểm nguy cơ được biểu thị bằng hệ thống biểu tượng (icon) theo vị trí địa lý cụ thể, phân loại rõ rệt qua 3 cấp độ: trung bình, cao và rất cao.

Chỉ với một thao tác chạm trực tiếp vào biểu tượng, người dùng có thể truy cập tức thì các bản tin chi tiết kèm theo những khuyến nghị hành động cụ thể để đảm bảo an toàn.

Ứng dụng hỗ trợ người dùng dễ dàng tra cứu thời tiết tại mọi xã, phường trên cả nước thông qua công cụ tìm kiếm thông minh, tích hợp gợi ý tự động. Ngoài ra, người dùng có thể lưu đến 10 vị trí yêu thích để cập nhật thông tin thường xuyên, phù hợp với nhu cầu sử dụng cá nhân.

Hiện ứng dụng Thời Tiết Việt Nam khí tượng thuỷ văn có mặt trên cả hai nền tảng iOS và Android và sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Thời gian tới, Cục Khí tượng Thủy văn sẽ tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các bản đồ cảnh báo mưa, cảnh báo bão và các sản phẩm khác của Cục nhằm đa dạng hóa các chức năng, đáp ứng nhu cầu cao hơn của cộng đồng./.

Theo TTXVN