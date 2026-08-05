Ra mắt ứng dụng “Mô phỏng phòng, chống lừa đảo”

Chiều 5/8, Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức hội nghị ra mắt công trình thanh niên ứng dụng “Mô phỏng phòng, chống lừa đảo".

Toàn cảnh hội nghị.

Ứng dụng xây dựng nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; biến kiến thức phòng chống lừa đảo thành trải nghiệm chủ động theo phương châm “Sai trong game để không sai ngoài đời”.

Ứng dụng này được sử dụng an toàn tuyệt đối và bảo mật thông tin, chạy hoàn toàn trên trình duyệt bằng mã nguồn thuần (HTML/CSS/JavaScript), hoàn toàn không sử dụng bước biên dịch, không kết nối hay phụ thuộc vào mạng internet. Toàn bộ tiến trình và dữ liệu người dùng được lưu trữ cục bộ qua thư viện localStorage, đảm bảo không thu thập, không rò rỉ thông tin cá nhân của người dân ra ngoài môi trường mạng.

Ứng dụng có khả năng tiếp cận và tương thích cao do không yêu cầu kết nối mạng hay cài đặt cấu hình phức tạp, phần mềm có thể phân phối dễ dàng qua USB, mạng nội bộ (LAN) hoặc chạy trên mọi dòng thiết bị.

Ứng dụng gồm 30 kịch bản mô phỏng lừa đảo tương ứng 121 phương án lựa chọn thực tế như chế độ chiến dịch đối kháng, cẩm nang kiến thức về nhận diện lừa đảo và tin giả, tin thật trên không gian mạng, hệ thống huy hiệu, đánh giá kết quả và chứng nhận điện tử sau khi hoàn thành toàn bộ nội dung trò chơi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt ứng dụng “Mô phỏng phòng, chống lừa đảo".

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn các thao tác sử dụng và phương án triển khai ứng dụng “Mô phỏng phòng chống lừa đảo”.

Ứng dụng được phát hành công khai miễn phí cho toàn bộ người dân tại Việt Nam không yêu cầu thu thập dữ liệu người dùng đảm bảo nguyên tắc bảo mật thao tác đơn giản phù hợp sử dụng trên tất cả các thiết bị điện thoại và máy tính. Người dân có thể tham gia trải nghiệm online (tiến hành chơi trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ: gamechongluadao.vn) hoặc tải về bản offline (cài trực tiếp, sử dụng trên các thiết bị điện tử trong các trường học, hội nghị, ngoại tuyến không cần mạng internet). Bên cạnh đó, phiên bản cài đặt chính thức trên nền tảng Google Play cũng đã được hoàn thiện sẵn sàng phát hành rộng rãi để người dân cài đặt trên điện thoại, từ đó dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Trần Thái Quang Hoàng tặng hoa chức mừng Ban Thanh niên Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Trần Thái Quang Hoàng đánh giá cao Ban Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động nghiên cứu, phối hợp xây dựng ứng dụng.

Đây là công trình sáng tạo, thiết thực, bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Công an tỉnh, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số trong Công an Thanh Hóa.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh phát biểu tại buổi ra mắt.

Để công trình phát huy hiệu quả, đồng chí đề nghị Ban Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới; nghiên cứu bổ sung các tính năng tương tác, kiểm tra kiến thức và cảnh báo sớm để ứng dụng ngày càng phong phú, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng.

Nguyễn Đạt