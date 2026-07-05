Ra mắt mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc” tại Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam

Sáng 5/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc” gắn với Ngày hội gia đình công nhân năm 2026 tại Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam. Đây là đơn vị thứ hai được LĐLĐ tỉnh lựa chọn triển khai điểm mô hình.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Hoa tặng hoa chúc mừng ban điều hành mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc”.

Chương trình có sự tham gia của 160 gia đình đoàn viên, công nhân lao động. Tại buổi lễ, công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam đã công bố quyết định thành lập mô hình, ra mắt Ban điều hành và thông qua quy chế hoạt động của mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc”.

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa trao biển phối hợp triển khai Mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc”.

Trong khuôn khổ chương trình, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cung cấp mã QR kết nối kênh tư vấn trực tuyến về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đoàn viên, người lao động; trao quà của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho con công nhân tham quan nơi làm việc của bố mẹ và các trò chơi gắn kết gia đình.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam trao tặng bút chấm đọc học tiếng Anh cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: Mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc” góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động; tăng cường sự thấu hiểu, chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình; tạo điều kiện để mỗi gia đình cùng chung tay xây dựng cuộc sống no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Đề nghị Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình, đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; đồng thời mong muốn ban giám đốc công ty tiếp tục quan tâm chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc cho người lao động.

Thanh Huê