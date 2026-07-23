Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Thiệu Hóa

Sáng 23/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với UBND xã Thiệu Hóa tổ chức ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng các đại biểu tham quan Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa.

Dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trước khi dự lễ ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng các đại biểu đã tham quan Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự về quá trình xây dựng mô hình; công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban điều hành, Tổ giúp việc; đồng thời thông qua quy chế hoạt động và kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trên địa bàn xã.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa Nguyễn Trọng Trang phát biểu tại hội nghị.

Việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” của xã Thiệu Hóa nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp; góp phần đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, xây dựng cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng lãnh đạo xã Thiệu Hóa thực hiện nghi thức ra mắt mô hình.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng lãnh đạo xã Thiệu Hóa tặng hoa chúc mừng Ban điều hành mô hình.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng lãnh đạo xã Thiệu Hóa trao thư và quà chúc mừng các cặp đôi đăng ký kết hôn tại lễ ra mắt mô hình.

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa trao thư và quà chúc mừng các trường hợp khai sinh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng lãnh đạo xã Thiệu Hóa chứng kiến các đơn vị tham gia ký cam kết thực hiện mô hình.

Tại lễ ra mắt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng lãnh đạo xã Thiệu Hóa đã thực hiện nghi thức ra mắt mô hình, tặng hoa chúc mừng Ban điều hành; trao thư và quà chúc mừng các trường hợp đăng ký kết hôn, khai sinh; chứng kiến các đơn vị tham gia ký cam kết thực hiện mô hình.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên nhấn mạnh, trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã cần phát huy mạnh mẽ vai trò là cấp gần dân nhất, trực tiếp phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí kỳ vọng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” của xã Thiệu Hóa sẽ trở thành điểm nhấn trong xây dựng chính quyền cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để mô hình phát huy hiệu quả, đồng chí đề nghị xã Thiệu Hóa quán triệt quan điểm lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền. Mỗi cán bộ, công chức cần chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, chủ động, tôn trọng và lắng nghe Nhân dân; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, giảm tối đa hồ sơ quá hạn, thực hiện hiệu quả các tiêu chí “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện”.

Phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; thường xuyên tiếp thu ý kiến góp ý, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu và xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu.

Việc triển khai mô hình cần gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng chính quyền liêm chính, kỷ cương, hành động, sáng tạo và phục vụ, phấn đấu đưa Thiệu Hóa trở thành điển hình để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Lê Hợi