Quyết liệt đấu tranh, từng bước xây dựng xã, phường không ma túy ở Thanh Hóa

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2025–2030 và chỉ đạo của Bộ Công an, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường rà soát, quản lý đối tượng, chủ động đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy theo phương châm “chặn cung, giảm cầu, giảm tác hại”.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt phương châm “phòng tuyến 3 lớp”, lấy phòng ngừa là chính, chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để hình thành điểm nóng, không để ma túy thẩm lậu qua biên giới, quyết tâm “làm sạch địa bàn”.

Trước đặc thù khu vực miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền và Công an cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho Nhân dân; vận động tham gia tố giác tội phạm, tập trung vào các địa bàn, đối tượng có nguy cơ cao về ma túy.

Phòng Cảnh sát Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma tuý tại xã Pù Luông

Song song với công tác tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản toàn diện địa bàn khu vực miền núi, biên giới với quyết tâm “làm sạch địa bàn”. Trọng tâm là rà soát, quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ cao như người thường xuyên qua lại biên giới, người đi làm ăn xa, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy.

Cán bộ, chiến sĩ được phân công đã bám sát địa bàn, kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, qua đó nhận diện đầy đủ, chính xác các đối tượng trọng điểm, góp phần nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Hàng chục đối tượng liên quan đến việc mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý tại 10 xã biên giới bị lực lượng Công an bắt giữ.

Nhận định đích đến cuối cùng của ma túy là người nghiện, người sử dụng ma túy, với phương châm “ bám nghiện mà đánh”, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xác lập Chuyên án chung mang bí số 226-Q, huy động lực lượng thuộc các đơn vị Bộ đội biên phòng, Hải quan tỉnh, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an 10 xã miền núi, giáp biên, gồm: Trung Lý, Mường Lý, Nhi Sơn, Mường Lát, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Mường Chanh, Trung Thành, Trung Sơn, tập trung tổng điều tra cơ bản, xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, triệt xóa điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn 10 xã miền núi giáp biên.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn do địa hình rừng núi hiểm trở, các bản làng nằm sâu trong rừng, giao thông đi lại khó khăn, nhiều khu vực không thể tiếp cận bằng phương tiện cơ giới; các đối tượng dựng lán, chòi trong rừng để hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy, khi phát hiện lực lượng chức năng sẽ lẩn trốn ngay vào rừng. Từ kết quả điều tra ban đầu và xác định rõ phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy tại khu vực này, đúng 1 giờ sáng 3/4/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, Công an các xã biên giới phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng tỉnh chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt tiến hành kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với hơn 300 trường hợp nghi vấn; kết hợp xét nghiệm ma túy đến đâu phân loại đối tượng đến đó, đồng thời tiến hành truy người, truy nguồn ma túy ngay.

Kết quả, trong ngày 3/4/2026, đã phát hiện 41 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó đã đấu tranh làm rõ 12 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; đưa 27 đối tượng vào cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định. Cùng với việc triệu tập, kiểm tra đối với những người nghiện ma túy, các tổ công tác đã tiến hành tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân giao nộp 14 khẩu súng tự chế, 4 nòng súng, 3 ống nhòm và 1 dao phóng lợn.

Với phương châm “bám nghiện mà đánh”, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý trong chuyên án 102H

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã: Ngọc Lặc, Minh Sơn, Cẩm Vân, Thường Xuân, Đồng Lương, Cẩm Thủy , Cẩm Thạch, Linh Sơn xác lập và phá thành công chuyên án 102H, trong đó đã triệu tập, khám xét và vây bắt 51 đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Ngọc Lặc, Linh Sơn và Minh Sơn. Kết quả điều tra ban đầu đã khởi tố 20 đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; đưa 26 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc; thu giữ nhiều tang vật gồm 200 viên hồng phiến, heroin, ma túy đá và các dụng cụ liên quan.

Việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy đã góp phần quan trọng làm sạch địa bàn vùng biên giới, thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh, đồng thời đã “đánh đúng, đánh trúng” vào các đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Thanh Hóa không ma túy.

Văn Thiện (CTV)