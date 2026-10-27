Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký các Quyết định ban hành Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, đã ký các Quyết định ban hành Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

Tại Quyết định số 165/QĐ-BCĐ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ (Ban Chỉ đạo).

Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, trách nhiệm và quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 2005/QĐ-TTg ngày 19/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo tổ chức và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 2005/QĐ-TTg ngày 19/10/2026 và Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành tập trung, thống nhất của Trưởng Ban Chỉ đạo; đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và từng thành viên Ban Chỉ đạo.

Các vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo được tập thể thảo luận; Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, kết luận và chỉ đạo thực hiện; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết công việc theo phân công hoặc ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo; tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định tại Quy chế này; tuân thủ các quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và quy chế này.

Ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi thành viên công tác.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ làm việc quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 2005/QĐ-TTg.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng chương trình kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tổ chức thực hiện...

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo

Tại Quyết định số 166/QĐ-BCĐ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch đưa ra gồm:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai bảo đảm đầy đủ thống nhất Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị

Các thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo công tác triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung tại kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch hoạt động này tại cơ quan, đơn vị công tác; thành lập Tổ công tác của đơn vị và phân công đầu mối phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong triển khai nhiệm vụ; tổ chức triển khai làm điểm tại Bộ Nội vụ và tại địa phương đủ điều kiện.

2. Rà soát vị trí việc làm và các yếu tố tác động, thay đổi công việc do chuyển đổi số, tự chủ, thuê dịch vụ và xã hội hóa

Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo về việc chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc rà soát vị trí việc làm, hoàn thiện các biểu mẫu bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; chỉ đạo rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan mình và các tổ chức bên trong, bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó phân rã nhiệm vụ, xác định rõ khối lượng công việc được giao.

Thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo đôn đốc việc xây dựng các chuyên đề làm cơ sở đề xuất nhiệm vụ, công việc, công đoạn có thể cắt giảm, thay thế hoặc phân cấp. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện tổng hợp các chuyên đề, trình Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

3. Xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031

Trên cơ sở rà soát hệ thống vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Cơ quan Thường trực tổng hợp phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, báo cáo Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị.

4. Triển khai xây dựng, hoàn thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm

Các thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm năm 2026.

5. Gắn vị trí việc làm với công tác cán bộ và cải cách chính sách tiền lương và tiếp tục chuẩn hóa từ năm 2027

Căn cứ theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ liên quan đến việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sàng lọc và phát triển đội ngũ cán bộ dựa trên sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc; việc quản trị nhân lực và cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình; chuẩn hóa danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, dữ liệu và phương pháp xác định nhu cầu nhân lực./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/quy-che-va-ke-hoach-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-ra-soat-hoan-thien-he-thong-vi-tri-viec-lam-post1144393.vnp