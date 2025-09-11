Quên "hồng cánh sen" đi, đây mới là những màu iPhone 17 sẽ thống trị Instagram năm nay

Sau nhiều tháng chờ đợi, Apple đã chính thức giới thiệu iPhone 17 với loạt màu sắc hoàn toàn mới. Điểm đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của màu Cam Vũ Trụ trên iPhone 17 Pro/Pro Max - một bước đột phá táo bạo mà ít ai nghĩ Apple sẽ thực hiện trên dòng cao cấp.

Cách mạng màu Cam trên iPhone 17 Pro và Pro Max

Điểm nóng nhất trong sự kiện ra mắt chính là iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max với màu Cam Vũ Trụ - một màu sắc chưa từng xuất hiện trên dòng Pro/Pro Max trước đây. Đây là quyết định táo bạo của Apple khi đưa một màu sắc tương đối lên dòng sản phẩm cao cấp nhất.

Màu Cam trên iPhone 17 Pro/Pro Max không phải là cam neon sặc sỡ mà là cam ánh kim với độ bão hòa vừa phải. Dưới ánh sáng trực tiếp, màu sắc này khá đậm và thu hút ánh nhìn, nhưng khi nghiêng thiết bị, sẽ xuất hiện hiệu ứng chuyển màu sang tông đồng vàng nhẹ nhàng.

Chất liệu nhôm nguyên khối được sử dụng trên khung máy tạo cảm giác chắc chắn và bền bỉ. Sự kết hợp giữa màu cam năng động và chất liệu cao cấp đã tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa trẻ trung vừa sang trọng.

Bên cạnh màu Cam Vũ Trụ đột phá, iPhone 17 Pro/Pro Max còn có các tùy chọn truyền thống khác: Bạc và Xanh Đậm. Mỗi màu đều được hoàn thiện tỉ mỉ với công nghệ phủ bề mặt tiên tiến, mang lại độ bền cao và hạn chế trầy xước.

iPhone 17 Pro/Pro Max với màu Cam Vũ Trụ độc đáo - Nguồn: Apple

iPhone 17 Tiêu chuẩn ra mắt với 5 lựa chọn màu sắc

Với iPhone 17 năm nay, phiên bản Tiêu chuẩn năm nay được trang bị bộ sưu tập 5 màu sắc: Đen, Trắng, Xanh Lam Khói, Xanh Lá Xô Thơm, Tím Oải Hương. So với thế hệ trước, Apple đã điều chỉnh nhiều sắc thái để phù hợp hơn với xu hướng thẩm mỹ hiện tại.

Phiên bản màu Đen vẫn duy trì sự thanh lịch truyền thống với bề mặt nhám giúp hạn chế bám dấu vân tay. Màu Trắng trên iPhone 17 Tiêu chuẩn mang lại cảm giác sạch sẽ, hiện đại với khả năng phản chiếu ánh sáng tốt, tạo hiệu ứng bắt mắt khi chụp ảnh dưới nhiều góc độ khác nhau.

Màu đen lì sang trọng, cầm chắc tay vẫn là chính thức

Màu Tím Oải Hương năm nay được Apple điều chỉnh theo hướng pastel, mang lại cảm giác dịu dàng và tinh tế.

Xanh Lam Khói trên iPhone 17 có sự thay đổi đáng kể với tông màu nhạt hơn, tạo cảm giác tươi mát và trẻ trung. Sự kết hợp giữa khung nhôm và mặt lưng kính tạo nên hiệu ứng chuyển sắc thú vị dưới ánh sáng tự nhiên.

iPhone Air đa dạng với 4 tùy chọn màu sắc

Phiên bản iPhone Air mới ra m ắt chỉ có 4 phiên bản màu: Xanh Da Trời, Vàng Nhạt, Trắng Mây, Đen Không Gian. Vẻ ngoài tinh tế, sang trọng toát lên từ những sắc màu được Apple tuyển chọn kỹ lưỡng. Mỗi phiên bản màu đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, thể hiện cá tính độc đáo của người dùng. Từ sự tươi mới của màu Xanh Da Trời đến nét dịu dàng của Vàng Nhạt, hay vẻ thanh lịch của Trắng Mây và sự huyền bí của Đen Không Gian.

Diện mạo màu xanh lam khói hút hồn của iPhone Air

Dự báo xu hướng màu sắc trên mạng xã hội

Các chuyên gia phân tích thị trường dự đoán iPhone 17 Pro/Pro Max màu cam sẽ tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội trong năm 2025. Sự độc đáo của màu sắc này khiến nhiều influencer và người dùng thích tạo nội dung có xu hướng lựa chọn để tăng tính nhận diện.

Đối với iPhone 17 Tiêu chuẩn, màu Tím Oải Hương và Xanh Lam Khói được đánh giá cao về khả năng tạo nội dung thẩm mỹ. Hai màu sắc này phù hợp với xu hướng nhiếp ảnh hiện tại, đặc biệt là trong việc tạo ra những bức ảnh có tông màu nhẹ nhàng, dễ chịu.

Thống kê từ các cửa hàng bán lẻ cho thấy nhu cầu tìm hiểu về các phiên bản màu mới tăng đột biến sau ngày ra mắt. Điều này cho thấy người dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ và khả năng thể hiện cá tính qua thiết bị công nghệ.

Viettel Store, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam từ năm 2009, hiện đã bắt đầu trưng bày các phiên bản iPhone 17 với đầy đủ các màu sắc. Khách hàng có thể trực tiếp so sánh và cảm nhận sự khác biệt giữa các phiên bản màu khác nhau.

Theo thống kê từ hệ thống, màu cam trên iPhone 17 Pro đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhóm khách hàng trẻ tuổi. Nhiều người đến siêu thị chỉ để xem và trải nghiệm màu sắc này trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

Đặt trước iPhone 17 Pro từ 19h00 ngày 12/9 – Mở bán chính thức từ 8h ngày 19/9 tại Viettel Store.

Quang Trung