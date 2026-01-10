Tổ chức Tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn Thanh Hóa: Thông báo về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Thủy

Căn cứ Văn bản số 3175/KV7-QLGS2 ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 về việc thay đổi địa điểm của Phòng giao dịch Cẩm Thủy của Tổ chức Tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn Thanh Hóa, cụ thể như sau:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Tổ chức Tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn Thanh Hóa – Chi nhánh Thiệu Hóa – Phòng giao dịch Cẩm Thủy Địa điểm cũ: Số 40, thôn Tân An, Xã Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa. Địa điểm mới: Toà nhà Trạm Bảo Vệ Thực Vật (cũ), Thôn Hoà Bình, Xã Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. Điện thoại: 0988 524 858 Nội dung hoạt động: Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam; Cấp tín dụng vi mô; dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ, tư vấn tài chính vi mô và các dịch vụ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và pháp luật hiện hành. Người đại diện: bà Phạm Việt Hà - Chức vụ: Giám đốc Phòng giao dịch. Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 28/1/2026

Nội dung hoạt động của Phòng giao dịch Cẩm Thủy: Huy động vốn; cấp tín dụng; dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng tài chính vi mô; tư vấn tài chính vi mô và các dịch vụ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trân trọng thông báo.