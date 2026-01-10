Cách tối ưu ngân sách Marketing với bảng giá chạy quảng cáo Facebook chi tiết

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, Facebook vẫn là nền tảng tốt nhất để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, việc không nắm rõ chi phí thường khiến các doanh nghiệp, đặc biệt là SMEs, rơi vào tình trạng “đốt tiền” nhưng không hiệu quả. Do đó, bài viết này sẽ đi sâu vào phân tích và đưa ra cách tối ưu ngân sách Marketing để các doanh nghiệp tham khảo.

“Bẫy” ngân sách trong quảng cáo Facebook

Nhiều doanh nghiệp thường lầm tưởng rằng chỉ cần nạp nhiều tiền là sẽ có đơn hàng. Tuy nhiên, đây lại chính là “bẫy” ngân sách của Facebook. Bởi vì thực tế, thuật toán của nền tảng này sẽ ưu tiên trải nghiệm người dùng và hiệu quả phân phối. Nếu nội dung không hấp dẫn hoặc nhắm sai đối tượng, chi phí trên mỗi kết quả sẽ bị đẩy lên rất cao.

Kế hoạch tài chính rõ ràng ngay từ đầu giúp doanh nghiệp chủ động hơn

Bên cạnh đó, việc thiếu kế hoạch tài chính rõ ràng ngay từ đầu khiến doanh nghiệp dễ rơi vào tình trạng “hụt hơi” giữa chừng hoặc đầu tư dàn trải, không tập trung vào các giai đoạn then chốt của phễu bán hàng.

Phân tích bảng giá chạy quảng cáo Facebook

Để tối ưu ngân sách, trước hết doanh nghiệp cần hiểu rõ cách Facebook “tính tiền”. Mặc dù không có một con số cố định cho tất cả, nhưng có những khung tham chiếu quan trọng.

Các chỉ số định giá cơ bản

Việc hiểu rõ các chỉ số này giúp chủ doanh nghiệp không chỉ quản lý được dòng tiền mà còn đánh giá được chất lượng nội dung quảng cáo đang triển khai:

Chỉ số Tên đầy đủ Ý nghĩa Áp dụng CPM Cost Per Mille Chi phí cho 1.000 lượt hiển thị quảng cáo Khi muốn tăng độ nhận diện thương hiệu hoặc phủ sóng sản phẩm mới CPC Cost Per Click Chi phí cho mỗi lượt nhấp vào quảng cáo Khi muốn dẫn khách hàng về Website, Landing Page hoặc gian hàng Shopee CPM (Mess) Cost Per Message Chi phí để khách hàng bắt đầu nhắn tin tư vấn Là chỉ số quan trọng nhất đối với các shop bán hàng trực tiếp trên Fanpage CPL Cost Per Lead Chi phí để nhận được một tệp thông tin (tên, SĐT) Thường dùng cho ngành Bất động sản, Bảo hiểm, Giáo dục để nhân viên gọi điện tư vấn,... CTR Click-Through Rate Tỷ lệ nhấp (Số lượt nhấp / Số lượt hiển thị) Dùng để đánh giá nội dung hình ảnh/video có hấp dẫn người xem hay không ROAS Return on Ad Spend Doanh thu trên chi phí quảng cáo Chỉ số để đánh giá chiến dịch đó có đang sinh lời thực tế hay không

Bảng giá chạy quảng cáo Facebook chi tiết theo ngành hàng

Dựa trên các báo cáo chính thức từ Facebook và dữ liệu phân tích từ hàng loạt chiến dịch thực tế, dưới đây là bảng giá chạy quảng cáo Facebook mà các doanh nghiệp có thể tham khảo:

Ngành nghề Tỷ lệ CTR (%) CPC (USD) Thú cưng & Động vật 1.64% $0.78 Thời trang & Trang sức 1.29% $0.86 Nghệ thuật & Giải trí 2.1% $0.49 Luật sư & Dịch vụ pháp lý 1.76% $0.86 Ô tô (Bán) 1.48% $0.79 Ô tô (Sửa chữa, Dịch vụ & Phụ tùng) 0.8% $0.81 Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân 1.81% $0.74 Dịch vụ kinh doanh 1.38% $0.75 Giáo dục & Đào tạo 1.45% $0.86 Tài chính & Bảo hiểm 0.98% $1.22 Nội thất 1.39% $0.85 Sức khỏe & Thể hình 1.63% $0.80 Nhà cửa & Cải thiện nhà cửa 1.28% $0.99 Công nghiệp & Thương mại 1.36% $0.86 Dịch vụ cá nhân 1.7% $1.00 Bác sĩ & Bác sĩ phẫu thuật 0.83% $0.82 Bất động sản 1.68% $0.91 Nhà hàng & Thực phẩm 1.67% $0.72 Mua sắm, Đồ sưu tầm & Quà tặng 4.13% $0.34 Thể thao & Giải trí 2.6% $0.41 Du lịch 2.76% $0.51

*Đây chỉ là con số tham khảo và có thể xảy ra chênh lệch ít nhiều

Các yếu tố gây biến động bảng giá

Tuy nhiên, chi phí quảng cáo không đứng yên mà chịu ảnh hưởng bởi:

- Thời điểm : Các dịp lễ Tết, Black Friday,... giá thầu thường đẩy lên rất cao.

- Chất lượng nội dung : Hình ảnh đẹp, video bắt mắt giúp giảm CPC đáng kể.

- Tệp khách hàng : Tệp càng chất lượng, càng sâu thì giá thầu thường có xu hướng cao hơn nhưng tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn.

“Giải mã” chiến lược tối ưu ngân sách cho các SMEs

Để tối ưu chi phí, các doanh nghiệp SMEs cần áp dụng công thức: Nội dung chuẩn - Kỹ thuật đúng - Đo lường sát . Đồng thời, thay vì chạy quảng cáo theo cảm tính, doanh nghiệp nên chia ngân sách theo tỷ lệ 70/20/10:

- 70% cho các mẫu quảng cáo đã ổn định

- 20% để thử nghiệm tệp khách hàng mới

- 10% cho các nội dung sáng tạo đột phá

