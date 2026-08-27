Quang Hải làm điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam

Nguyễn Quang Hải đã thiết lập nên kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi cùng đội tuyển quốc gia giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Quang Hải cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Thái Lan 4-2 sau hai lượt trận chung kết căng thẳng (thắng 2-0 ở lượt đi và hòa 2-2 trên sân nhà ở lượt về).

Thành tích này giúp “các chiến binh Sao vàng” cân bằng thành tích vô địch Đông Nam Á 4 lần của đội tuyển Singapore và thu hẹp khoảng cách về số lần đăng quang của đội tuyển Thái Lan xuống còn 3.

Thủ quân Quang Hải chính là một trong những cái tên đóng góp không nhỏ trong hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam, trong đó phải kể đến bàn thắng ấn định kết quả 2-0 ở lượt đi tại Thái Lan.

Với thành tích ấn tượng này, tiền vệ 29 tuổi đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần đăng quang ở giải đấu số một Đông Nam Á.

Hành trình lịch sử

Trước giải năm nay, đội tuyển Việt Nam có 5 cầu thủ từng hai lần vô địch khu vực gồm Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Tiến Linh. Tuy nhiên, ngoại trừ Quang Hải, không có đồng đội nào khác trong số những cái tên kể trên tham dự ASEAN Cup 2026.

Trong hành trình lịch sử của mình, Nguyễn Quang Hải lần đầu vô địch Đông Nam Á cùng đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo vào năm 2018.

Ở giải đấu này, anh ghi 3 bàn, gây ấn tượng với màn trình diễn nổi bật và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Sáu năm sau, tiền vệ sinh năm 1997 tiếp tục là nhân tố quan trọng trong để góp công vào chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội hình Việt Nam dưới thời Kim Sang-sik.

Ở giải đấu đó, Quang Hải bên cạnh những nhân tố nổi bật như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh đã vượt qua các đối thủ, đặc biệt là đánh bại Thái Lan 5-3 sau hai lượt trận ở chung kết để đăng quang giải đấu.

Niềm vui vô bờ bến của đội trưởng Quang Hải và các tuyển thủ Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đến với ASEAN Cup 2026, Quang Hải được ông Kim Sang-sik trao chiếc băng đội trưởng, đại diện cho kinh nghiệm, bản lĩnh và sự tiếp nối giữa hai thế hệ vô địch của đội tuyển Việt Nam.

Khoảnh khắc nổi bật nhất nhưng vô cùng quan trọng của Quang Hải ở ASEAN Cup 2026 chính là bằng bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 69 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok) để ấn định tỷ số 2-0 cho Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết lượt đi.

Với thành tích này, Nguyễn Quang Hải đã cân bằng thành tích 3 lần vô địch của các tên tuổi khác trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á như Kiatisak Senamuang, Worrawoot Srimaka, Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda và Shahril Ishak.

Quang Hải hiện chỉ còn kém Sarach Yooyen đúng 1 lần vô địch Đông Nam Á. Tiền vệ Sarach Yooyen đang là người duy nhất từng bốn lần vô địch cùng đội tuyển Thái Lan vào các năm 2014, 2016, 2020 và 2022.

Ở tuổi 29, Quang Hải vẫn còn cơ hội nối dài bộ sưu tập danh hiệu và san bằng thành tích của Sarach Yooyen nếu cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2028.

Cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam nhiều nhất

Ngoài việc là cầu thủ vô địch ASEAN Cup (tiền thân là Tiger Cup và AFF Cup) nhiều nhất trong lịch sử, Quang Hải còn đang nắm kỷ lục là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam nhiều nhất.

Với việc góp mặt ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Nguyễn Quang Hải đã có trận đấu thứ 88 khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải đã bỏ xa kỷ lục cũ của cựu tiền đạo Lê Công Vinh (83 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam), và có cơ hội nối dài kỹ lục của mình khi nếu cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 (diễn ra từ ngày 23/9 đến 4/10) và vòng chung kết Asian Cup 2027 (từ 5/1/2027 đến 7/2027).

Quang Hải có trận ra mắt đội tuyển Việt Nam trong trận hòa Jordan 0-0 tại vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 13/06/2017.

Đáng chú ý, bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo đội tuyển cũng được ghi vào lưới Campuchia, góp phần mang về chiến thắng 2-1 vào tháng 9/2017.

Sau 9 năm cống hiến cho đội tuyển, Quang Hải ra sân 88 trận, ghi 16 bàn thắng./.

Theo TTXVN