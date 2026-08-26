Quang Hải chỉ còn cách kỷ lục lịch sử đúng 1 trận; Man Utd chính thức chiêu mộ Carlos Baleba

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên tuyển Việt Nam trước chung kết lượt về ASEAN Cup; Siêu máy tính dự đoán kết quả trận lượt về giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan; U9 HVL Sơn La lần đầu vô địch Giải bóng đá U9 toàn quốc 2026... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (26/8).

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên tuyển Việt Nam trước chung kết lượt về ASEAN Cup

Tối 25/8, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương đã tới sân Mỹ Đình gặp gỡ, động viên đội tuyển Việt Nam sau buổi tập cuối trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương gặp gỡ, động viên thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận chung kết lượt về. Ảnh: VFF

Biểu dương chiến thắng 2-0 ở lượt đi, Thứ trưởng lưu ý thầy trò HLV Kim Sang-sik tuyệt đối không được chủ quan, cần duy trì sự tập trung cao độ.

Thay mặt toàn đội, đội trưởng Nguyễn Quang Hải gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bộ VH,TT&DL và VFF, đồng thời cam kết sẽ thi đấu hết mình, thực hiện đúng yêu cầu chiến thuật để bảo vệ thành công ngôi vô địch, mang niềm vui cho người hâm mộ vào tối 26/8.

Quang Hải chỉ còn cách kỷ lục lịch sử đúng 1 trận

Nếu cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ thiết lập kỷ lục lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần đăng quang giải đấu (sau các năm 2018 và 2024).

Quang Hải đã 2 lần đăng quang ASEAN Cup vào các năm 2018 và 2024. Ảnh: Ngọc Linh

Trước thềm trận chung kết lượt về diễn ra vào tối 26/8 trên sân Mỹ Đình, Quang Hải và các đồng đội đang nắm lợi thế cực lớn nhờ chiến thắng 2-0 ở lượt đi trên đất Thái Lan, nơi chính anh đã ghi bàn ấn định tỷ số.

Ở tuổi 29 và giữ trọng trách đội trưởng, thủ quân tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội vượt qua các đồng nghiệp cũ để bước lên đỉnh cao mới của bóng đá nước nhà.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Hà Nội dự khán và trao cúp chung kết ASEAN Cup 2026

Trưa 26/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Mattias Grafstrom sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai.

Chủ tịch Gianni Infantino sẽ có lần thứ 2 đến Việt Nam, sau lần đầu vào năm 2018. Ảnh: VFF

Lãnh đạo cấp cao FIFA sẽ tham gia các hoạt động ngoại giao và đến sân Mỹ Đình dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan vào tối cùng ngày.

Đặc biệt, ông Infantino sẽ trực tiếp trao cúp cho đội bóng đăng quang.

Sáng 27/8, Chủ tịch FIFA dự kiến thăm trung tâm bóng đá nổi tiếng tại Hà Nội. Sự kiện này cho thấy sự quan tâm lớn của FIFA đối với sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á.

Siêu máy tính dự đoán kết quả trận lượt về giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan

Trước thềm trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình vào tối 26/8, siêu máy tính Be Soccer dự đoán tuyển Việt Nam có 39% cơ hội thắng, nhỉnh hơn Thái Lan (37,6%) và dự báo tỷ số hòa 2-2.

Đội tuyển Việt Nam ở rất gần chức vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAT

Đang nắm lợi thế lớn với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, HLV Kim Sang-sik vẫn khẳng định toàn đội tuyệt đối không chủ quan và sẽ chiến đấu hết mình. Trong khi đó, HLV Anthony Hudson thể hiện quyết tâm giúp “Voi chiến” lấy lại hình ảnh tốt nhất.

U9 HVL Sơn La lần đầu vô địch Giải bóng đá U9 toàn quốc 2026

Trong trận chung kết Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 diễn ra chiều 25/8, tân binh U9 HVL Sơn La đã xuất sắc đánh bại đội bóng giàu truyền thống U9 Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-0.

Đội bóng U9 HVL Sơn La nâng cao chiếc cúp vô địch. Ảnh: Thái Hải

Bước ngoặt của trận đấu đến từ pha phản lưới nhà của Duy Khoa ở phút 39, giúp đại diện miền núi lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang ngôi vương giải đấu. Trong khi đó, U9 Sông Lam Nghệ An một lần nữa ngậm ngùi lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch.

Hai đội U9 H.Y.S Hà Nội và U9 Văn Tâm Đồng Nai đồng hạng Ba.

Man Utd chính thức chiêu mộ thành công Carlos Baleba từ Brighton với giá 70 triệu bảng

Ngày 25/8, Manchester United chính thức công bố tân binh Carlos Baleba từ Brighton theo bản hợp đồng kéo dài 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn một năm. Tổng giá trị thương vụ lên tới 70 triệu bảng (65 triệu bảng phí cơ bản cộng 5 triệu bảng phụ phí).

Carlos Baleba cầm áo Man Utd, chụp ảnh cùng Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox ngày 25/8/2026. Ảnh: ManUtd

Tiền vệ 22 tuổi người Cameroon được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán tuyến giữa cho HLV Michael Carrick, bên cạnh các tân binh Andrey Santos và Youri Tielemans.

Dù đang trong quá trình hồi phục chấn thương cổ chân và chưa thể ra sân ngay, Baleba vẫn được kỳ vọng mang lại nguồn năng lượng mới cho “Quỷ đỏ” nhờ nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp mạnh mẽ.

HS