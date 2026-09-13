Quản lý trang thiết bị y tế phải cắt giảm trung gian, minh bạch về giá

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh ba vấn đề lớn cần giải quyết trong quản lý trang thiết bị y tế là cắt giảm trung gian phân phối, bảo đảm minh bạch giá và trang thiết bị gắn với nguồn gốc.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Sáng 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng chủ trì buổi làm việc giữa đại diện Chính phủ và Quốc hội nhằm thống nhất việc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cuộc họp nhằm tập trung thống nhất các nội dung tiếp thu, giải trình theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đề xuất bổ sung các quy định mang tính nguyên tắc vào Điều 113 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Phó Thủ tướng khẳng định, việc bổ sung này xuất phát từ đòi hỏi cấp bách của thực tiễn quản lý dược và trang thiết bị y tế, nhằm tăng cường công tác quản trị, kiến tạo phát triển, bảo đảm thị trường vận hành bình đẳng, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các đại biểu tập trung làm việc với tinh thần khẩn trương, đi thẳng vào trọng tâm. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan thẩm tra của Quốc hội và các bộ, ngành cho ý kiến chi tiết đối với ba nội dung chính, gồm báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Y tế sau kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự cần thiết và việc bổ sung quy định về trang thiết bị y tế tại Điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cùng các thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh tên gọi dự án luật trong chương trình xây dựng pháp luật.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết cơ quan soạn thảo đã tiếp thu toàn bộ 43 nhóm vấn đề theo Kết luận số 236 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Báo cáo thẩm tra số 896 của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Đối với Luật Trẻ em, dự thảo bãi bỏ các quy định mang tính tiền kiểm không thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2020, giữ nguyên cơ chế bảo vệ trẻ em và bổ sung quy định các cơ sở dịch vụ trẻ em khi thành lập có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ công tác quản lý địa phương.

Trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh, thẩm quyền quyết định giá dịch vụ tiếp tục được giữ nguyên thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương trong việc cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động khi bổ sung danh mục kỹ thuật mới, kỹ thuật đặc biệt, bảo đảm tính đồng bộ với Luật Thủ đô và Luật Phát triển đô thị.

Cơ quan soạn thảo cũng thống nhất không đề xuất miễn thử lâm sàng vaccine tại Luật Dược nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho sức khỏe nhân dân, đồng thời chưa đưa nội dung sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia vào dự án luật đợt này để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và đánh giá tác động đầy đủ.

Ngoài ra, Bộ Y tế tiếp tục rà soát loại bỏ cụm từ “huyện” trong Luật Bảo hiểm y tế liên quan đến mô hình trung tâm y tế để chuẩn hóa hệ thống quy định pháp luật.

Nội dung trọng tâm được thống nhất tại buổi làm việc là bổ sung quy định mang tính nguyên tắc, khung pháp lý về quản lý trang thiết bị y tế vào Điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh ba vấn đề lớn cần tập trung giải quyết trong quản lý trang thiết bị y tế là cắt giảm các khâu trung gian phân phối, bảo đảm minh bạch về giá và trang thiết bị y tế gắn với truy xuất nguồn gốc, cùng việc xây dựng dữ liệu phục vụ quản lý và phát triển.

Phó Thủ tướng yêu cầu các quy định bổ sung phải quán triệt nguyên tắc quản lý theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng, phân loại mức độ rủi ro phù hợp với điều ước quốc tế và quy chuẩn quốc gia, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông.

Về cơ chế mua sắm, Phó Thủ tướng chỉ đạo cải cách căn bản cơ chế đấu thầu, phát huy đấu thầu tập trung, đàm phán giá và cho phép các cơ sở y tế được trực tiếp đàm phán, mua sắm, nhập khẩu từ nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu trang thiết bị y tế khi đáp ứng đủ điều kiện pháp lý nhằm giảm bớt tầng nấc trung gian và công khai minh bạch thị trường.

Việc đưa các quy định khung này vào luật sẽ làm căn cứ để Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết, tạo tiền đề hướng tới xây dựng một luật trang thiết bị y tế chuyên ngành riêng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị đại diện Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo dự án luật, bảo đảm tính thống nhất trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-phai-cat-giam-trung-gian-minh-bach-ve-gia-post1135773.vnp

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