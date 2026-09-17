Quân dân sát cánh vượt qua mưa lũ

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày vừa qua, trên địa bàn xã Tân Tiến xuất hiện một số điểm ngập lụt. Xã đã huy động lực lượng công an, quân sự, các đoàn thể chính trị hỗ trợ Nhân dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Dân quân tự vệ đến các địa bàn ngập lụt kiểm tra, hỗ trợ người dân.

Đoàn viên, thanh niên bốc dọn cói tập kết đến nơi an toàn hỗ trợ người dân.

Dân quân tự vệ địa phương đóng vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ người dân sơ tán tài sản tránh mưa lũ.

Đình Hà