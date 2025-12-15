Quách Thị Lan xuất sắc giành HCV cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp tại SEA Games

Chiều 15/12, tin vui từ Thái Lan khi VĐV Quách Thị Lan đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung 400m rào nữ, mang về tấm HCV quý giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam và quê nhà Thanh Hóa.

Quách Thị Lan giành HCV đầu tiên trong sự nghiệp tham dự SEA Games.

Tại chung kết nội dung 400m rào nữ vừa kết thúc cách đây ít phút, chân chạy người Thanh Hóa Quách Thị Lan đã thi đấu cực kỳ ấn tượng. Bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ của nước chủ nhà Thái Lan và Philippines, Lan vẫn giữ vững phong độ và bứt tốc ngoạn mục ở 100m cuối cùng.

Thành tích 56 giây 82 giúp cô chính thức giành HCV sau nhiều năm chờ đợi.

Điều đặc biệt, đây là tấm HCV cá nhân đầu tiên của Quách Thị Lan tại đấu trường SEA Games, dù cô đã từng vô địch ASIAD và thống trị các nội dung tiếp sức. Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa hơn khi đây sẽ là kỳ đại hội cuối cùng mà nữ VĐV sinh năm 1995 tham dự.

Hơn nữa, đây chính là tấm HCV đầu tiên mà VĐV Thanh Hoá giành được tại SEA Games 33 năm nay.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)