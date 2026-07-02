Phường Tĩnh Gia công bố các nghị quyết, quyết định kiện toàn tổ dân phố sau sắp xếp

Ngày 2/7, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự các tổ dân phố sau sắp xếp.

Lãnh đạo phường Tĩnh Gia trao quyết định thành lập các chi bộ tổ dân phố; chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi thực hiện sắp xếp, phường Tĩnh Gia giảm từ 38 tổ dân phố xuống 21 tổ dân phố (trong đó giữ nguyên 7 tổ dân phố).

Cùng với đó, tổ chức cơ sở Đảng tại các tổ dân phố cũng được sắp xếp, kiện toàn thành 21 chi bộ tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ phường (trong đó giữ nguyên 7 chi bộ tổ dân phố) và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Các đồng chí lãnh đạo UBND phường trao các quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo phường đã trao các quyết định thành lập các chi bộ tổ dân phố; chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030; trao các quyết định kết thúc hoạt động và chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia Trịnh Xuân Phú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo phường Tĩnh Gia đề nghị các chi bộ, chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ tổ dân phố, đặc biệt là các tổ dân phố sau sáp nhập bắt tay ngay vào công việc, tiếp nhận công việc để đáp ứng yêu cầu thời gian, tiến độ công việc được giao.

UBND phường có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, hướng dẫn sử dụng các cơ sở vật chất của tổ dân phố sau sáp nhập, đồng thời khẩn trương tổng hợp giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở các tổ dân phố không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới.

Sỹ Thành (CTV)