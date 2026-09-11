Phường Quang Trung trang bị máy tính, tập huấn chuyển đổi số cho tổ dân phố

Ngày 11/9, UBND phường Quang Trung tổ chức hội nghị trao tặng máy vi tính và tập huấn chuyển đổi số cho các tổ dân phố trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn phường, từng bước đưa chính quyền đến gần hơn với người dân.

Hội nghị bàn giao máy vi tính cho các tổ dân phố.

Tại hội nghị, UBND phường Quang Trung trao 14 bộ máy vi tính, máy in cho 14 tổ dân phố, phục vụ công tác quản lý, xử lý công việc, tiếp nhận và phản hồi thông tin, kiến nghị của người dân trên nền tảng số.

Tập huấn, chuyển giao các kỹ năng cơ bản và ứng dụng số cho tổ dân phố.

Cùng với trao thiết bị, UBND phường tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố.

Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng sử dụng máy vi tính, phần mềm văn phòng; tiếp nhận, phản hồi thông tin, kiến nghị của người dân qua nền tảng số; sử dụng các phần mềm quản lý dân cư, phản ánh hiện trường và phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình.

Các tổ dân phố ứng dụng phần mềm quản lý, kết nối trực tuyến với UBND phường và các phòng, ban liên quan.

Hoạt động nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ tổ dân phố, tăng cường kết nối giữa cơ sở với UBND phường, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Xuân Thu