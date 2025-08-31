(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phường Quang Trung bố trí 10 điểm trao quà đến tận tay người dân.

Phường Quang Trung bố trí 10 điểm trao quà Tết Độc lập cho Nhân dân

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phường Quang Trung bố trí 10 điểm trao quà đến tận tay người dân.

Phường Quang Trung bố trí 10 điểm trao quà Tết Độc lập cho Nhân dân

Điểm trao quà tại Tổ dân phố 2 Phú Sơn.

Theo rà soát, toàn phường Quang Trung có 32.165 nhân khẩu được nhận quà Tết Độc lập.

Để đảm bảo thuận tiện cho người dân khi đến nhận quà, phường đã huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng công an tổ chức trao quà cho các hộ dân một cách thân tình, chu đáo.

Phường Quang Trung bố trí 10 điểm trao quà Tết Độc lập cho Nhân dân

Người dân phường Quang Trung bày tỏ niềm vui khi nhận quà Tết Độc lập.

Phường Quang Trung bố trí 10 điểm trao quà Tết Độc lập cho Nhân dân

Phường Quang Trung nỗ lực hoàn tất việc trao quà cho người dân trước ngày 2/9.

Tại các điểm trao quà chiều 31/8, rất đông người dân đã có mặt. Mọi người đều bày tỏ niềm hân hoan, biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Món quà “đặc biệt” này không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là niềm tự hào dân tộc, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hoài Anh


Hoài Anh

Từ khóa: Phường Quang Trung Nhân dân Trao quà tết Nhà nước Tặng quà tết Lực lượng công an Tết độc lập Ý nghĩa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app