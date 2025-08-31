Phường Quang Trung bố trí 10 điểm trao quà Tết Độc lập cho Nhân dân

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phường Quang Trung bố trí 10 điểm trao quà đến tận tay người dân.

Điểm trao quà tại Tổ dân phố 2 Phú Sơn.

Theo rà soát, toàn phường Quang Trung có 32.165 nhân khẩu được nhận quà Tết Độc lập.

Để đảm bảo thuận tiện cho người dân khi đến nhận quà, phường đã huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng công an tổ chức trao quà cho các hộ dân một cách thân tình, chu đáo.

Người dân phường Quang Trung bày tỏ niềm vui khi nhận quà Tết Độc lập.

Phường Quang Trung nỗ lực hoàn tất việc trao quà cho người dân trước ngày 2/9.

Tại các điểm trao quà chiều 31/8, rất đông người dân đã có mặt. Mọi người đều bày tỏ niềm hân hoan, biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Món quà “đặc biệt” này không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là niềm tự hào dân tộc, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hoài Anh