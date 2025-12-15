Xây dựng nông dân Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp hiện đại

Sáng 15/12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 305 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên của 458.431 hội viên trong toàn tỉnh.

Đại hội được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B, phường Hạc Thành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Dự và chỉ đạo đại hội, về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội.

Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng các đại biểu dự đại hội.

Về phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo xã, phường và các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng phong trào nông dân.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu dự đại hội.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, báo cáo chính trị nêu rõ: Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng tổ chức Hội được thực hiện đồng bộ, theo hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Các cấp Hội đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kết nạp mới gắn với quản lý và nâng cao chất lượng hội viên. Qua đó, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu khai mạc đại hội.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ Hội Nông dân tỉnh trình bày báo cáo chính trị.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có sự lan tỏa mạnh mẽ. Hằng năm, có hơn 200.000 hộ nông dân đăng ký và có hơn 100.000 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp. 117 câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã được thành lập với hơn 2.000 thành viên tham gia.

Đại biểu dự đại hội.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng công nghệ số, xây dựng các mô hình, dự án để phát triển sản xuất. Có 82% tổng số hội viên đã cài đặt, kích hoạt ứng dụng “Nông dân Việt Nam” và Thanh Hóa là một trong những đơn vị đứng đầu cả nước về số lượng hội viên cài đặt, sử dụng ứng dụng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, đến nay có 702 mô hình phát triển kinh tế tập trung quy mô lớn của nông dân trên địa bàn tỉnh được xây dựng và nhân rộng; 194 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, theo hướng VietGAP, VietGAPH được xây dựng; 55 HTX, 571 tổ hợp tác và 304 doanh nghiệp được thành lập; Hơn 165.000 nông dân được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền hơn 17.000 tỷ đồng; 3.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; 29.000 sản phẩm của hộ nông dân, HTX, tổ hợp tác và doanh nghiệp được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn.

Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Hội Nông dân vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động; xứng đáng với vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích Hội và phong trào nông dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nghiên cứu giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại báo cáo chính trị.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: Hội cần tiếp tục triển khai sâu rộng các nghị quyết quan trọng Bộ Chính trị mới ban hành, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới. Qua đó, hướng tới xây dựng hình mẫu người nông dân Thanh Hóa thời kỳ mới chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp hiện đại.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp theo hướng gắn chặt nhiệm vụ của Hội với nhiệm vụ chính trị của tỉnh; bám sát cơ sở, gần gũi nông dân, lấy chi hội, tổ hội làm nền tảng; lấy hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi làm lực lượng nòng cốt; lấy lợi ích chính đáng của nông dân làm động lực thúc đẩy; đồng thời lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hài lòng của hội viên làm thước đo quan trọng trong đánh giá hoạt động của Hội. Ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp để tối ưu hóa quy trình, nâng cao giá trị sản phẩm và kết nối trực tiếp với thị trường.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đề nghị các cấp Hội Nông dân trong tỉnh bám sát và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy Thanh Hóa về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế nông nghiệp; làm tốt vai trò cầu nối “4 nhà” (nhà nông - nhà khoa học - nhà nước - nhà doanh nghiệp).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng lưu ý, Hội Nông dân tỉnh cần tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đảm bảo đủ số lượng, có năng lực về chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác; bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, bám sát thực tiễn cơ sở để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua của Hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XII sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa XII.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa XII gồm 74 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí; đồng thời chỉ định 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mang tính đột phá.

Nhân dịp này, Đại hội đã phát động ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của hội viên nông dân.

Hoàng Lan - Lê Hợi