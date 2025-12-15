Khai giảng lớp thứ 2 bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

Sáng 15/12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương và Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức khai giảng lớp thứ 2 bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2025.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Trần Quốc Bình, Ủy viên UBKT Trung ương; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Thành Lương, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo các vụ của UBKT Trung ương; lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh cùng 400 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác KTGS các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên UBKT Trung ương và các đại biểu dự lễ khai giảng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và các đại biểu dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Ủy viên UBKT Trung ương Trần Quốc Bình khẳng định: KTGS là những chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo phải có KTGS, lãnh đạo mà không KTGS thì coi như không có lãnh đạo. Ở đâu có hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thì ở đó phải được KTGS, không để bỏ trống các địa bàn, lĩnh vực. Muốn thực hiện nhiệm vụ đó, ngành phải coi trọng và thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên UBKT Trung ương phát biểu tại lễ khai giảng.

Đào tạo cán bộ kiểm tra ngoài các yêu cầu về phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống, còn yêu cầu có tính chiến đấu cao, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt để đáp ứng hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác kiểm tra Đảng hiện nay đang chuyển đổi trạng thái từ bị động, thụ động sang chủ động, vì vậy, theo Ủy viên UBKT Trung ương Trần Quốc Bình, cán bộ làm công tác KTGS cần thay đổi nhận thức, chủ động nắm tình hình, giám sát thường xuyên để khắc phục các vi phạm, khuyết điểm ngay từ đầu.

Đồng thời, ngành kiểm tra Đảng đang chuyển đổi số một cách mạnh mẽ để thời gian tới thực hiện kiểm tra trên dữ liệu và giám sát trên dữ liệu.

Việc UBKT Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng trên toàn quốc nhằm trang bị kiến thức cơ bản, kỹ năng chuyên sâu và phương pháp làm việc nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra vừa tinh thông nghiệp vụ, vừa giỏi và vững chuyên môn, chuyên ngành, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các học viên dự lễ khai giảng.

Để lớp học đạt hiệu quả cao, đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên UBKT Trung ương đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc đảm bảo thời gian học tập để tập trung lĩnh hội đầy đủ nội dung các chuyên đề; tích cực trao đổi, thảo luận để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác tại đơn vị; nghiêm túc chấp hành nội quy của lớp học, đảm bảo an toàn về mọi mặt trong quá trình học tập.

Đối với các đồng chí giảng viên, bên cạnh việc truyền đạt nội dung các chuyên đề cần quan tâm giải đáp những khó khăn, vướng mắc, băn khoăn của học viên, không truyền đạt một chiều, nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra để bài giảng đạt hiệu quả cao, học viên có thể áp dụng vào thực hiện công tác chuyên môn KTGS tại cơ sở hoặc giải quyết các vụ việc cụ thể, hiệu quả, đúng quy trình, quy định.

Ủy viên UBKT Trung ương Trần Quốc Bình yêu cầu Vụ Địa bàn III, Vụ Nghiên cứu - Đào tạo, Ban Tổ chức lớp học quản lý lớp chặt chẽ, hiệu quả; kịp thời báo cáo UBKT Trung ương và Thường trực UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa những vấn đề phát sinh, đảm bảo sự thành công của lớp học.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác KTGS diễn ra từ ngày 15/12 đến 19/12/2025 với sự tham gia của 400 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác KTGS các cấp trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian học tập, các học viên được truyền đạt 9 chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu, tập trung vào các nội dung: Tổng quan về ngành Kiểm tra Đảng và công tác KTGS, kỷ luật của Đảng; công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên; giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính Đảng; giải quyết tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng...

Phan Nga