Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp về công tác bầu cử

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo dự kiến điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương, địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 15/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định một số nội dung về công tác bầu cử.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về kết quả hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương, địa phương và dự kiến điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; việc thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thông qua: Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031./.

Theo TTXVN

