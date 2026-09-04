Phường Hạc Thành ra quân tổng vệ sinh môi trường

Chiều 4/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn, góp phần chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phường Hạc Thành ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường.

Tham gia đợt ra quân có đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh. Các lực lượng đã quét dọn khuôn viên cơ quan, trường học; thu gom, xử lý rác thải; phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh và xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh rác thải.

Các chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường Hạc Thành tham gia tổng vệ sinh môi trường.

Hoạt động góp phần tạo chuyển biến về cảnh quan, vệ sinh môi trường, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Thời gian tới, phường Hạc Thành tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị và Nhân dân duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường; kịp thời xử lý rác thải, các điểm mất vệ sinh, cống rãnh ách tắc, không chờ đến các đợt tổng vệ sinh.

Đoàn viên, hội viên và Nhân dân dọn vệ sinh trên các tuyến đường.

Phường cũng tiếp tục nhân rộng các mô hình, tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường; duy trì “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, gắn với Cuộc vận động “Người dân Hạc Thành nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Cẩm Tú