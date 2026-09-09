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Phường Đào Duy Từ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Phan Nga
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, Thường trực Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) phường Đào Duy Từ tổ chức hội nghị giao ban, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phường Đào Duy Từ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Chiều 8/9, Thường trực Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) phường Đào Duy Từ tổ chức hội nghị giao ban, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phường Đào Duy Từ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung rà soát tiến độ GPMB, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và tình hình thi công các dự án; cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ thi công trong thời gian tới.

Các dự án được tập trung rà soát gồm: Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân Hải Hà, nay là phường Nghi Sơn; Dự án Khu tái định cư phục vụ di dân phường Hải Thượng để GPMB xây dựng Khu công nghiệp Luyện kim; Dự án đầu tư xây dựng cầu Đò Dừa, đường Đông - Tây 1.

Theo báo cáo, tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân Hải Hà, khu vực đồng 327 có 26 hộ với diện tích 24,39ha; đến nay, 25/26 hộ đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 20,89ha; còn 1 hộ chưa thống nhất bàn giao 1,2ha.

Đối với Dự án Phát triển đô thị động lực - Tuyến số 2 tại tổ dân phố Nổ Giáp còn 9 hộ; Tuyến số 1 tại tổ dân phố Vạn Xuân còn 6 hộ đang được tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại.

Công tác tuyên truyền, vận động tại Dự án Khu tái định cư phục vụ di dân phường Hải Thượng (giai đoạn 1) đã có chuyển biến tích cực. Một số hộ dân đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tháo dỡ, di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng. Ngày 8/9, hộ bà Nguyễn Thị Vui đã đồng ý nhận tiền bồi thường, góp phần tạo chuyển biến trong công tác GPMB tại khu vực.

Phường Đào Duy Từ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Đồng chí Đinh Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đào Duy Từ phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đinh Văn Minh yêu cầu Ban Chỉ đạo GPMB bám sát từng dự án, từng hộ dân; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tăng cường đối thoại, giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân ngay từ cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, góp phần hoàn thành GPMB đúng tiến độ, tạo điều kiện triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phan Nga

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