Phường Bỉm Sơn trao quà Tết Độc lập cho trên 45,6 nghìn người dân

Thực hiện Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về việc tặng quà Nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 31/8, cùng với các xã, phường trên địa bàn tỉnh, phường Bỉm Sơn đã bố trí 35 điểm trao quà cho Nhân dân trên địa bàn. Trong dịp này, toàn phường có 45.628 người dân nhận quà Tết Độc lập.

Người dân được hướng dẫn tận tình khi đến các điểm nhận quà Tết Độc lập.

Tại tất cả các điểm trao quà, phường Bỉm Sơn đã bố trí cán bộ công chức, viên chức và lực lượng công an hướng dẫn người dân tận tình, đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ và đúng đối tượng.

Người dân bày tỏ niềm vui tại điểm trao quà trực tếp.

Trước đó, phường cũng đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về hướng dẫn cách nhận quà Tết Độc lập trên hệ thống VNeID và nhận tại địa bàn các tổ dân phố.

Tất cả các điểm trao quà trực tiếp đều nỗ lực đảm bảo kịp thời, minh bạch và đúng đối tượng.

Đây là hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết Độc lập của toàn dân tộc, đồng thời là động lực để Nhân dân phường Bỉm Sơn tiếp tục nỗ lực đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoài Anh