Phúc Gia® - Phòng thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế: Giải pháp nền tảng cho sản phẩm chất lượng

Trong thị trường cạnh tranh hiện nay, sản phẩm chỉ thật sự tạo được niềm tin khi được đánh giá bởi phòng thử nghiệm được các Bộ công nhận năng lực. Phòng thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế là nền tảng quan trọng giúp đảm bảo tính chính xác và nhất quán của kết quả thử nghiệm.

Rủi ro và vấn đề gặp phải khi kết quả thử nghiệm không đạt chuẩn

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, chất lượng sản phẩm là nền tảng của uy tín. Tuy nhiên, nếu kết quả thử nghiệm sản phẩm không đạt yêu cầu theo quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật, doanh nghiệp sẽ đối mặt với hàng loạt rủi ro đáng kể.

Đầu tiên là rủi ro về pháp lý và quy trình. Kết quả thử nghiệm không đạt chuẩn đồng nghĩa với việc sản phẩm không đủ điều kiện để được chứng nhận hợp quy hay công bố hợp quy , dẫn đến hồ sơ không được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt và không được phép lưu thông. Doanh nghiệp buộc phải khắc phục lỗi kỹ thuật, thử nghiệm lại từ đầu, kéo dài thời gian xử lý thủ tục và phát sinh chi phí. Nghiêm trọng hơn, sản phẩm có thể bị coi là vi phạm các quy định về chất lượng và an toàn, trong đó có an toàn điện .

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ đối mặt với rủi ro về sản phẩm và thương hiệu. Kết quả thử nghiệm không đạt cho thấy sản phẩm có lỗi kỹ thuật hoặc hiệu suất thực tế không đúng với mức công bố. Việc này không chỉ làm tăng chi phí bảo hành, thu hồi sản phẩm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến niềm tin của khách hàng, làm suy giảm uy tín thương hiệu trên thị trường.

Tầm quan trọng của phòng thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế

Phòng thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế mang đến giải pháp nền tảng giúp doanh nghiệp xây dựng chất lượng sản phẩm và củng cố niềm tin vững chắc.

Để được công nhận theo ISO/IEC 17025, các phòng thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe về hệ thống quản lý chất lượng, năng lực chuyên môn của nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị hiện đại được hiệu chuẩn định kỳ, cùng quy trình vận hành chi tiết và tuân thủ các phương pháp thử nghiệm phù hợp.

Phúc Gia - Phòng thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế

Nhờ sự chuẩn hóa về quy trình và năng lực, kết quả thử nghiệm từ các phòng thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế có tính ổn định cao. Điều này, giúp doanh nghiệp phát hiện và xử lý các vấn đề tiềm ẩn từ sớm, từ đó nâng cao chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm.

Năng lực của các đơn vị thử nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam

Các đơn vị thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách tối ưu, đồng thời tiết kiệm thời gian trong việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý về lưu hành hàng hóa. Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia là một trong số ít tổ chức tại Việt Nam vừa có năng lực thử nghiệm, vừa có năng lực đánh giá và chứng nhận sản phẩm.

Phúc Gia® là đơn vị tư nhân đầu tiên trong nước được cả ba tổ chức công nhận tại Việt Nam (BoA, AOSC và VACI) công nhận năng lực thử nghiệm theo ISO/IEC 17025. Bên cạnh đó, Phúc Gia® áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065 cho hoạt động chứng nhận sản phẩm. Những công nhận này cho thấy hệ thống của đơn vị đã đáp ứng các yêu cầu khắt khe về thiết bị, quy trình và năng lực chuyên môn theo chuẩn mực toàn cầu.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Phúc Gia và KTR

Đồng thời, Phúc Gia® còn được Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ cấp phép hoạt động thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Việc cung cấp cả 2 quy trình thử nghiệm - chứng nhận trong cùng một đơn vị giúp doanh nghiệp giảm thời gian di chuyển, hỗ trợ tối ưu thời gian trong quá trình xử lý thủ tục.

Với quy mô gần 5.000 m2 và đội ngũ hơn 100 chuyên gia, Phúc Gia® cũng sở hữu hệ thống thiết bị thử nghiệm hiện đại, đáp ứng nhu cầu trong các lĩnh vực thử nghiệm quan trọng như: hiệu suất năng lượng, an toàn điện, tương thích điện từ, an toàn sản phẩm điện tử và tần số vô tuyến (Wi-Fi, Bluetooth, LTE, 5G...), mức hấp thụ riêng (SAR).

Phúc Gia với gần 100 nhân sự đến từ các trường đại học uy tín

Hợp tác cùng Phúc Gia®, doanh nghiệp không chỉ nâng cao độ tin cậy sản phẩm, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật khi đưa sản phẩm ra thị trường. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể ra mắt sản phẩm an toàn, hiệu quả, đồng thời củng cố uy tín và lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

