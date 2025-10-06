Phụ nữ xã Linh Sơn: Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến - Phát triển

Sáng 6/10, Hội LHPN xã Linh Sơn tổ chức Đại hội đại biểu (ĐHĐB) phụ nữ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Hội LHPN xã Linh Sơn có 19 chi hội, hơn 1.600 hội viên, gồm các dân tộc Thái, Mường, Kinh. Nhiệm kỳ 2021-2025, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn xã đã nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức Hội vững mạnh.

Nổi bật, tổ chức Hội đã tập trung khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ với Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội quản lý đạt hơn 31 tỷ đồng, qua đó giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ 5 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh...

Cùng với đó, Hội đã vận động xã hội hóa xây mới và sửa chữa 5 nhà mái ấm tình thương, giúp 79 hộ hội viên thoát nghèo, cận nghèo.

Vai trò của Hội trong phản biện xã hội, tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới từng bước có chuyển biến, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến - Phát triển”, Đại hội đã thống nhất mục tiêu, giải pháp cụ thể của nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về công tác nhân sự, chỉ định đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Lê Thị Thùy Dương được chỉ định làm Chủ tịch Hội LHPN xã Linh Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hà