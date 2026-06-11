Phụ huynh Thanh Hóa đội mưa đón thí sinh hoàn thành môn Ngữ văn

Sáng 11/6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 42.800 thí sinh Thanh Hóa chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Môn Ngữ văn là môn thi đầu tiên của kỳ thi, được tổ chức từ 7 giờ 40 phút đến 9 giờ 40 phút. Bên trong phòng thi là những sĩ tử tập trung làm bài, còn bên ngoài cổng trường là hình ảnh hàng nghìn phụ huynh kiên nhẫn đội mưa chờ con, tạo nên những khoảnh khắc đầy xúc động trong ngày thi đầu tiên.

Video: Phụ huynh Thanh Hóa đội mưa chờ đón thí sinh hoàn thành môn Ngữ văn.

Từ sáng sớm, các điểm thi trên địa bàn tỉnh đã đông đúc người đưa đón. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và bước vào phòng thi, nhiều thí sinh để lại phía sau những ánh mắt dõi theo đầy lo lắng của cha mẹ.

Khi tiếng trống báo hiệu giờ làm bài vang lên, cánh cổng trường khép lại cũng là lúc nhiều phụ huynh lựa chọn ở lại bên ngoài để chờ con.

Dù thời tiết sáng nay không thuận lợi, có mưa nhưng không ít phụ huynh, người nhà các thí sinh vẫn kiên nhẫn đứng đợi con.

Suốt 120 phút thi môn Ngữ văn, khu vực bên ngoài các điểm thi luôn có đông phụ huynh túc trực. Sự hiện diện của cha mẹ được xem là nguồn động viên tinh thần lớn đối với các sĩ tử trong ngày thi quan trọng.

Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng bản thân còn hồi hộp hơn cả con em mình. Sau 12 năm học tập và nhiều tháng ôn luyện căng thẳng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT được xem là dấu mốc quan trọng, ảnh hưởng đến nhiều lựa chọn học tập và nghề nghiệp trong tương lai. Chính vì vậy, dù trời mưa hay nắng, họ vẫn muốn ở gần con trong những thời khắc đặc biệt này.

Không chỉ có phụ huynh, lực lượng thanh niên tình nguyện cũng có mặt từ sớm tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và người nhà. Nhiều đoàn viên còn chuẩn bị sẵn áo mưa để phát cho thí sinh và phụ huynh.

Đúng 9 giờ 40 phút, tiếng trống báo hết giờ làm bài vang lên. Không khí bên ngoài các điểm thi lập tức trở nên nhộn nhịp hơn. Dưới mưa, nhiều phụ huynh nhanh chóng mở ô, tiến sát khu vực cổng trường để đón con.

Dù vai áo đã ướt mưa, gương mặt nhiều phụ huynh vẫn ánh lên niềm vui và sự nhẹ nhõm khi thấy con hoàn thành môn thi đầu tiên với tâm trạng thoải mái.

Giữa cơn mưa mùa hạ, hình ảnh những chiếc ô nghiêng về phía con, những bước chân vội vã ra đón con sau giờ thi đã trở thành nét đẹp đầy cảm xúc trước cổng trường. Đó không chỉ là sự quan tâm của cha mẹ mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm niềm tin để các sĩ tử vững vàng bước vào những môn thi tiếp theo.

Hoàng Đông – Phương Đỗ