Phó Tổng thống Mỹ: Ông Trump sẽ không để xung đột với Iran trở thành “cuộc chiến không hồi kết”

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 29/10 khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ không để cuộc xung đột với Iran biến thành một “cuộc chiến không hồi kết”, đồng thời bảo vệ chiến dịch quân sự của chính quyền bất chấp những chỉ trích liên quan đến việc Mỹ can dự vào Trung Đông.

Phát biểu tại một cuộc đối thoại với cử tri do kênh Fox News tổ chức ở thành phố Fort Worth, bang Texas, ông Vance trả lời câu hỏi của một cử tri thuộc đảng Cộng hòa, người bày tỏ hoài nghi về việc chính quyền đã thực hiện cam kết chấm dứt các cuộc chiến tranh ở nước ngoài gây tốn kém hay chưa. Ông Vance nói: “Tôi hiểu sự thất vọng trước những cuộc can thiệp sai lầm ở Trung Đông”. Ông nói thêm: “Chúng ta đã can dự vào Iran dưới một hình thức nào đó trong 7 tháng qua. Mỹ đã đối phó với Iran trong suốt 47 năm qua, và tôi cam đoan với các bạn rằng Tổng thống Donald Trump sẽ không để Iran trở thành một cuộc chiến không hồi kết”.

Phó Tổng thống Vance lập luận rằng phản đối việc can thiệp quân sự kéo dài không đồng nghĩa với việc bác bỏ hoàn toàn khả năng sử dụng sức mạnh quân sự. Ông nhấn mạnh: “Tổng thống Trump sẽ hoàn thành các mục tiêu của nước Mỹ”, đồng thời cho biết sau đó chính quyền sẽ tập trung vào những ưu tiên khác.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cáo buộc Iran không cung cấp đầy đủ thông tin và quyền tiếp cận mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) yêu cầu, đồng thời nhấn mạnh Washington và các đối tác sẽ không bao giờ cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Waltz cho biết Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã yêu cầu Iran đưa ra “câu trả lời, chứ không phải những bài phát biểu”.

Tuy nhiên, cũng tại cuộc họp này, ông Grossi cho biết các cuộc tấn công quân sự hồi tháng 6/2025 đã buộc IAEA phải đình chỉ hoạt động thanh sát và rút nhân viên khỏi Iran vì lý do an toàn. Theo ông, Tehran trước đó đã đồng ý cho phép thanh sát viên tiếp cận cơ sở làm giàu urani tại Isfahan, nhưng các cuộc tấn công đã ngăn cản hoạt động này. Ông cũng cho biết IAEA chưa xác định được hoạt động sửa chữa hoặc tái thiết tại các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong những cuộc tấn công năm 2025 và 2026, song cần thanh sát trực tiếp để xác định tình trạng thực tế.

Về phần mình, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir-Saeid Iravani cáo buộc Mỹ và các nước ủng hộ phải chịu trách nhiệm về tình trạng mất an ninh tại eo biển Hormuz và những gián đoạn đối với hoạt động vận tải biển trong khu vực. Theo Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Iran (IRIB), ông Iravani cho rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, đe dọa nguồn cung lương thực, thuốc men, nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu, đồng thời gọi đây là hành động “trừng phạt tập thể” nhằm vào người dân Iran.

Thanh Vân