Ông Trump cân nhắc các bước đi tiếp theo với Iran, Thượng viện bác nghị quyết yêu cầu rút quân

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington chưa vội quyết định các hành động quân sự tiếp theo nhằm vào Iran và sẽ đánh giá tình hình sau khi bước sang năm 2027. Trong khi đó, Thượng viện Mỹ đã bác nghị quyết yêu cầu rút lực lượng khỏi các hoạt động quân sự tại Iran, còn Tehran tiếp tục chỉ trích Mỹ và các nước châu Âu về cách tiếp cận vấn đề hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn ngày 19/11, khi đang trên đường trở về Mỹ sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Trump khẳng định ông không vội đưa ra quyết định về Iran và sẽ xem xét diễn biến sau ngày 1/1/2027. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Washington vẫn còn thời gian để cân nhắc các phương án tiếp theo.

Nhà Trắng đã yêu cầu Bộ Quốc phòng và các cơ quan tình báo đánh giá khả năng Iran phản ứng trước những kịch bản quân sự khác nhau, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân, hạ tầng và các nhân vật lãnh đạo nước này. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục thúc giục Washington sớm triển khai chiến dịch không kích nhằm vào Iran, cho rằng hành động quân sự là khó tránh khỏi.

Hiện, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc hiệu quả của các biện pháp phong tỏa hàng hải và gây sức ép kinh tế đối với Iran, đồng thời tính đến nguy cơ Tehran trả đũa các cơ sở dầu khí tại vùng Vịnh nếu Mỹ tiến hành tấn công mới.

Về phía Iran, Phái bộ thường trực tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 19/11 cáo buộc Mỹ và nhóm E3 (Anh, Pháp, Đức) áp dụng tiêu chuẩn kép trong vấn đề hạt nhân, đồng thời lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran là trái pháp luật.

Cùng ngày, Thượng viện Mỹ bác nghị quyết yêu cầu Tổng thống Trump rút lực lượng khỏi các hoạt động quân sự tại Iran, với 51 phiếu chống và 48 phiếu thuận. Nghị quyết trước đó đã được Hạ viện thông qua, phản ánh những bất đồng giữa hai đảng về thẩm quyền của Tổng thống trong việc triển khai hoạt động quân sự.

Những diễn biến này cho thấy căng thẳng Mỹ - Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi Washington tiếp tục cân nhắc giữa các biện pháp gây sức ép và khả năng nối lại hành động quân sự. Sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và Israel, cùng những bất đồng tại Quốc hội Mỹ, tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý trong cục diện hiện nay.

Minh Phương