Châu Âu yêu cầu được tham gia trực tiếp đàm phán về Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây tuyên bố các nước châu Âu sẵn sàng đối thoại với Nga về vấn đề Ukraine, nhưng yêu cầu được tham gia trực tiếp vào tiến trình đàm phán cùng Mỹ, Nga và Ukraine. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin mời các đại diện châu Âu tới Moskva để trao đổi về lập trường của các bên đối với việc giải quyết xung đột.

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh tại Berlin của nhóm “Liên minh tự nguyện” do Pháp và Anh dẫn dắt, ngày 19/11, ông Merz khẳng định sẵn sàng đàm phán với Moskva, đồng thời bày tỏ mong muốn các cuộc thảo luận được tổ chức trên “địa điểm trung lập”. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh các nước châu Âu cần có vị trí tại bàn đàm phán, thay vì đứng ngoài tiến trình tìm kiếm giải pháp cho Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ mời các đại diện châu Âu tới Moskva nhằm làm rõ “châu Âu sẽ đóng góp những gì cho các cuộc đàm phán”. Ông cũng thừa nhận việc thảo luận về an ninh châu Âu mà không có sự tham gia của chính các nước trong khu vực là điều bất thường. Moskva từ lâu khẳng định các lợi ích an ninh của Nga cần được tính đến trong mọi thỏa thuận về cấu trúc an ninh châu Âu trong tương lai.

Tuy nhiên, lập trường giữa Nga và các nước phương Tây vẫn còn nhiều khác biệt. Trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu yêu cầu chấm dứt giao tranh ngay lập tức và vô điều kiện, Nga nhấn mạnh cần một giải pháp lâu dài, cho rằng lệnh ngừng bắn tạm thời có thể tạo điều kiện để Ukraine tái vũ trang với sự hỗ trợ của phương Tây. Các chính phủ châu Âu đến nay cũng chưa tham gia các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Những bất đồng về cách tiếp cận với Moskva và việc lựa chọn đại diện tham gia đàm phán tiếp tục là thách thức đối với sự thống nhất trong nội bộ châu Âu.

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh nhóm “Liên minh tự nguyện” ở Berlin ngày 19/11, lãnh đạo Đức, Pháp, Anh và Ukraine đã kêu gọi Nga thực hiện lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng trong suốt mùa Đông, đồng thời tạo điều kiện nối lại hoạt động xuất khẩu lương thực qua Biển Đen. Đây được xem là những bước đi nhằm thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh nhóm “Liên minh tự nguyện” tại Berlin, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn hàng hải và tự do lưu thông trên Biển Đen có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu. Vì vậy, các bên cần nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn để hoạt động xuất khẩu lương thực từ khu vực này được duy trì.

Về vấn đề an ninh, các nhà lãnh đạo cho rằng mọi thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai cần đi kèm những bảo đảm an ninh vững chắc, có tính ràng buộc pháp lý đối với Ukraine. Các bảo đảm này mang tính phòng thủ và sẽ được phối hợp chặt chẽ với Mỹ, trên cơ sở những cam kết được đưa ra tại Berlin tháng 12/2025 và Paris tháng 1/2026.

Liên quan tiến trình hòa bình, bốn nước ủng hộ các nỗ lực ngoại giao do Mỹ thúc đẩy, đồng thời kêu gọi đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga với sự tham gia của Mỹ và châu Âu.

Thúy Hà