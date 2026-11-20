Saudi Arabia thúc đẩy cơ chế phòng thủ chung trước các cuộc tấn công của Houthi

Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan vừa có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên minh Phòng thủ Mecca Nauman Mahmood nhằm thảo luận việc củng cố cơ cấu tổ chức và tăng cường phối hợp quốc phòng giữa các nước thành viên. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó các cuộc tấn công xuyên biên giới giữa lực lượng Houthi tại Yemen và Saudi Arabia tiếp tục gia tăng.

Theo Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, tại cuộc gặp ở thủ đô Riyadh ngày 19/11, hai bên đã rà soát tiến trình phát triển thể chế của Ban Thư ký Liên minh Phòng thủ Mecca, đồng thời thảo luận các biện pháp xây dựng cơ chế phối hợp và hợp tác giữa các quốc gia thành viên, hướng tới củng cố hệ thống phòng thủ chung.

Cuộc gặp diễn ra hai ngày sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố Ankara sẵn sàng chào đón các thành viên mới tham gia liên minh khi cơ cấu tổ chức được hoàn thiện, với điều kiện các nước này hướng tới hòa bình trong khu vực và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Liên minh Phòng thủ Mecca được thành lập trên cơ sở thỏa thuận do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký tại thành phố Mecca ngày 7/8. Thỏa thuận hướng tới tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ tập thể, trong đó quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ quốc gia nào trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba nước.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại Saudi Arabia tiếp tục chịu sức ép từ những diễn biến tại Yemen. Ngày 19/11, lực lượng Houthi tuyên bố tiến hành 4 chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia, gồm một trung tâm tài chính ở thủ đô Riyadh, tổ hợp hóa dầu SADAF tại thành phố Jubail, Căn cứ Không quân King Khalid ở phía Tây Nam và Sân bay Quốc tế King Khalid tại Riyadh. Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Sarea tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả những đợt không kích của Saudi Arabia tại Yemen, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở kinh tế của nước này.

Cùng ngày, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia xác nhận một cuộc tấn công của Houthi đã gây hư hại một số tầng của một tòa tháp và các tòa nhà lân cận tại khu tài chính Riyadh, nhưng không gây thương vong. Bộ Ngoại giao Saudi Arabia lên án các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dân sự và kinh tế, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và tài sản quốc gia.

Thanh Vân