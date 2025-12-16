Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng thăm và làm việc với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam

Chiều ngày 16/12, tại Hà Nội, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Nesterov Ivan Sergeevich và các cộng sự.

Phó Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Nesterov Ivan Sergeevich tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng đã khái quát về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025, đồng thời đánh giá cao Đại sứ quán đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong công tác tổ chức đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đi xúc tiến đầu tư tại Liên bang Nga năm 2025. Cùng với đó, mong muốn Đại sứ quán tiếp tục kết nối, hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong hợp tác với Chính quyền thành phố Saint Peterburg.

Quang cảnh buổi làm việc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng đề nghị Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam hỗ trợ giới thiệu, kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác tiềm năng của Nga đến khảo sát, triển khai hợp tác đầu tư tại Thanh Hóa trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch; y tế; nông nghiệp và hạ tầng. Đồng thời, trước việc Thanh Hóa chưa thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với địa phương nào của Liên bang Nga, tỉnh mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ kết nối để từng bước xây dựng quan hệ hợp tác cấp địa phương trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch đối ngoại năm 2026, Thanh Hóa dự kiến cử đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Liên bang Nga, tổ chức hội nghị kết nối với các đối tác và tiến tới thiết lập quan hệ hợp tác với một tỉnh, thành phố của Nga; đề nghị Đại sứ quán quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh trong quá trình triển khai.

Phó Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Nesterov Ivan Sergeevich phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Nesterov Ivan Sergeevich đánh giá cao chủ trương của tỉnh Thanh Hoá trong việc đẩy mạnh tìm hiểu, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp, các địa phương của Liên bang Nga. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam sẽ là cầu nối đưa các doanh nghiệp, các tổ chức thuộc Liên bang Nga đến thăm, tìm hiểu tình hình đầu tư tại Thanh Hóa; cũng như hỗ trợ tỉnh thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nga.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Phó Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và các cộng sự.

Phó Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam khẳng định, với thiện chí của cả hai bên, việc hợp tác giữa các doanh nghiệp, đối tác của Liên bang Nga và tỉnh Thanh Hóa sẽ có nhiều bước phát triển trong thời gian tới.

Hải Đăng