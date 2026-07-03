Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng dự sinh hoạt cùng Chi bộ Tổ dân phố Trung Thịnh

Chi bộ cần sớm kiện toàn tổ chức sau sáp nhập, rà soát, cập nhật các chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phù hợp với mô hình mới; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất phục vụ các dự án đầu tư, mở rộng không gian phát triển của địa phương. Đây là nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh khi dự sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ Tổ dân phố Trung Thịnh, phường Tân Dân sáng 3/7.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo phường Tân Dân trao quyết định thành lập Chi bộ Tổ dân phố Trung Thịnh và tặng hoa chúc mừng.

Chi bộ Tổ dân phố Trung Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Tổ dân phố Hồ Trung và Hồ Thịnh, với 94 đảng viên. Đây là buổi sinh hoạt đầu tiên của chi bộ sau sắp xếp đơn vị.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Trung Thịnh báo cáo công tác của Chi bộ tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị sinh hoạt của chi bộ Tổ dân phố Trung Thịnh.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chi bộ và nâng cao hiệu quả công tác dân vận sau khi sắp xếp tổ dân phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận chất lượng buổi sinh hoạt, tinh thần dân chủ, trách nhiệm và những ý kiến tâm huyết của đảng viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cho rằng, việc sáp nhập hai chi bộ vừa là yêu cầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa mở ra cơ hội phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao hiệu quả lãnh đạo ở cơ sở.

Đồng chí đề nghị Chi bộ nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; trên cơ sở kết quả và hệ thống chỉ tiêu của hai chi bộ trước đây, rà soát, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới, xây dựng chương trình công tác có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chi bộ và mỗi đảng viên tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở khu dân cư, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư, góp phần mở rộng không gian phát triển của phường và của tỉnh.

Cùng với đó, tăng cường công tác dân vận, chăm lo đời sống Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thanh Tâm