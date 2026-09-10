Phổ biến pháp luật Lào cho người Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn

Ngày 10/9, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị phổ biến quy định pháp luật của nước CHDCND Lào về đầu tư, kinh doanh, lao động, cư trú và các hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Lào cho người Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn.

Toàn cảnh hội nghị.

Hiện nay, tỉnh Hủa Phăn có hơn 1.000 người Việt Nam với khoảng 130 doanh nghiệp đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh; trong đó có gần 500 người Thanh Hóa với 49 doanh nghiệp.

Cộng đồng người Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Thanh Hóa - Hủa Phăn và Việt Nam - Lào.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định của pháp luật Lào về đầu tư, kinh doanh, lao động, cư trú; Luật Xuất nhập cảnh, cư trú và quản lý người nước ngoài tại Lào. Đồng thời, được giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cấp giấy phép kinh doanh cho người Việt Nam tại Lào.

Ban Tổ chức cũng giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiệp định Thương mại biên giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.

Thành viên đoàn công tác trao đổi tại hội nghị.

Ông Lê Văn Hưng, Trưởng Ban Quản lý Hội người Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn cho rằng, hội nghị giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy định pháp luật của Lào, từ đó áp dụng đúng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh sống tại nước sở tại. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho cộng đồng người Việt tại tỉnh Hủa Phăn.

Thông qua hội nghị, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Thanh Hóa mong muốn lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cộng đồng người Việt Nam về thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình sinh sống, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Hủa Phăn. Qua đó, phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người Việt Nam tại Lào ổn định cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tiếp tục đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và hai nước Việt Nam - Lào.

An Thư - Xuân Quang