Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng: Lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo

Chiều 30/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

9 tháng năm 2026, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Nổi bật là tham mưu xác lập rõ thể chế, thẩm quyền, tạo khung pháp lý thống nhất về phân cấp, phân quyền sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, 100% sở, ngành và UBND xã, phường được phê duyệt vị trí việc làm; số lượng thôn, tổ dân phố giảm 55,6%.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Ngọc Hợp báo cáo tình hình hoạt động của ngành.

Công tác quản trị dựa trên dữ liệu và sản phẩm có bước tiến rõ nét. Chỉ tiêu lao động đi làm việc ở nước ngoài vượt 41,9% kế hoạch năm; số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng 7,89% so với cùng kỳ.

Công tác an sinh xã hội, chính sách người có công được bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Sở Nội vụ đã hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh giao, không có nhiệm vụ quá hạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính; lưu trữ, số hóa tài liệu; chế độ, chính sách đối với người có công...

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng biểu dương Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu, triển khai quyết liệt và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong điều kiện khối lượng công việc lớn; nhất là hoàn thành đúng và sớm hơn thời hạn các nhiệm vụ lớn về xây dựng chính quyền, sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Công tác quản lý đội ngũ, phân cấp, ủy quyền và cải cách hành chính có bước chuyển rõ nét; từng bước hình thành phương thức quản lý dựa trên dữ liệu, vị trí việc làm, sản phẩm và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Chính sách lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, người có công được triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; đồng thời yêu cầu Sở Nội vụ tập trung khắc phục dứt điểm trong quý IV, không để kéo dài, tái diễn.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ chuyển trọng tâm từ hoàn thành sắp xếp sang bảo đảm bộ máy mới vận hành thực chất, lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo; công tác tham mưu phải đúng, trúng, kịp thời và có chính kiến.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ cấp xã, điều tiết nhân lực theo yêu cầu thực tế; xử lý những nội dung phân cấp, ủy quyền còn bất cập; đổi mới đánh giá cán bộ theo sản phẩm, hiệu quả công việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ bố trí, sử dụng, thi đua, khen thưởng.

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, đúng người, đúng thành tích; hoàn thiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách người có công.

Sở Nội vụ cần bảo đảm an toàn tài liệu lưu trữ, nhất là các kho có nguy cơ hư hỏng, mất an toàn do mưa lũ; bảo đảm nguồn lao động cho các dự án, tăng cường quản lý việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động; tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy và chủ động xây dựng phương án biên chế năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành từng phần việc, gắn với từng mốc thời gian và người chịu trách nhiệm theo nguyên tắc “1 xuyên suốt, 6 rõ”, không để chậm trễ ngay từ khâu triển khai.

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