Phiên họp lần thứ 22 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU

Sáng 18/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 22 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, các xã, phường ven biển của tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tính đến ngày 15/11/2025, các bộ, ngành và địa phương được giao 99 nhiệm vụ chống khai thác IUU. Trong đó, đã hoàn thành 55 nhiệm vụ, 40 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, 4 nhiệm vụ chậm tiến độ. Các nhiệm vụ đã được thực hiện đúng tiến độ, đồng thời những công việc còn lại đang được khẩn trương hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, trong tuần cả nước phát sinh 62 tàu cá mất kết nối VMS và vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển.

Cùng với cả nước, trong tuần vừa qua, tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương. Tính đến ngày 10/11, toàn tỉnh có 6.235 tàu cá, giảm 97 tàu so với đầu tháng cao điểm, 100% tàu cá thuộc diện đăng ký đã nhập dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase và Dữ liệu Google Sheet; 100% tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Từ ngày 10/11/2025 các lực lượng chức năng đã xử lý 43 phương tiện vi phạm các quy định khai thác IUU. Luỹ kế từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng trong tỉnh đã xử phạt 284 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 4,3 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tuần qua, công tác chống IUU của tỉnh còn một số tồn tại. Đến nay, toàn tỉnh vẫn còn 30 tàu không đủ điều kiện hoạt động, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường bàn giao cho UBND xã, phường quản lý; có 10 tàu mất kết nối giám sát hành trình VMS. Từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa có 713 tàu mất kết nối VMS; không phát sinh tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra những giải pháp để thực hiện công tác chống khai thác IUU trên phạm vi cả nước, như: Khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch đàm phán, làm việc với với đoàn thanh tra EC; nghiêm túc cập nhật cơ sở dữ liệu nghề cá; duy trì thực hiện kiểm soát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác chống khai thác IUU để tạo những chuyển biến tích cực trong tuần vừa qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc cập nhật đầy đủ dữ liệu lên các cơ sở nghề cá; rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp mất kết nối VMS; xử lý dứt điểm các tàu không đủ điều kiện khai thác; tiếp tục thu thập thông tin, thống kê danh sách tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng yêu cầu các bộ, ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyết liệt thực hiện các biện pháp xử lý dứt điểm các tồn tại trong chống khai thác IUU ở các địa phương trong cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến.

Sau hội nghị trực tuyến, phát biểu chỉ đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các đơn vị, địa phương trong công tác chống khai thác IUU; đồng thời nhấn mạnh, các ngành, địa phương rà lại các nhiệm vụ chống khai thác IUU để triển khai các giải pháp khắc phục để đạt được kết quả thực chất.

Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các xã, phường ven biển tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp theo dõi, quản lý chặt chẽ; đưa các tàu cá về khu neo đậu tập trung, niêm phong, đóng biển tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, giám sát bằng camera cập nhật thường xuyên. Cùng với đó, phối hợp với với các lực lượng chức năng rà soát, xác minh, xử lý các tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản đang ở tỉnh ngoài. Các ngành tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ các chính sách nâng cấp, cấp mới thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; hỗ trợ cho tàu cá gặp nạn trên biển do thiên tai gây ra. Bên cạnh đó, rà soát lại các tàu đã khép hồ sơ xử phạt có bảo đảm các quy định chống khai thác IUU

Chi cục Biển đảo và Thủy sản hướng dẫn các xã, phường thực hiện giám sát sản lượng những địa điểm lên cá của địa phương theo quy định. Định kỳ báo cáo kết quả giám sát tàu cá cập rời cảng cá, bến cá và sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Các lực lượng chức năng tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát tàu cá trên biển, cửa lạch, bãi ngang, cảng cá; kiên quyết không cho các tàu cá không đủ các thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị đi khai thác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng, địa phương khẩn trương tập trung điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm các tàu cá vi phạm mất kết nối VMS trên 6 giờ không báo cáo vị trí giới cho phép hoạt động trên biển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chi cục Biển đảo và Thủy sản khẩn trương hoàn thiện kịch bản đảm bảo các điều kiện hiện trường, con người phục vụ đoàn thanh tra của EC tới đây.

Lê Hợi