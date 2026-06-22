Phẫu thuật cấp cứu thành công hai trường hợp viêm phúc mạc do xương lợn đâm thủng ruột

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho hai bệnh nhi bị viêm phúc mạc do dị vật là mảnh xương lợn đâm thủng ruột. Đây là biến chứng nguy hiểm, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng người bệnh.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Theo thông tin từ bệnh viện, chỉ trong vòng một tuần qua, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị hai trường hợp viêm phúc mạc do dị vật đường tiêu hóa.

Bệnh nhi thứ nhất là H.T.L (48 tháng tuổi), trú tại xã Tiên Trang, nhập viện lúc 22 giờ 27 phút ngày 11/6. Bệnh nhi thứ hai là N.K.T (14 tuổi), trú tại xã Hoằng Châu, nhập viện lúc 21 giờ 55 phút ngày 13/6. Cả hai bệnh nhi đều nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn và hố chậu phải, cơn đau kéo dài và tăng dần theo thời gian.

Ngay trong đêm, BSCKII Dương Văn Thông, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp đã trực tiếp chỉ đạo và thực hiện phẫu thuật cho các bệnh nhi. Trong quá trình mổ nội soi cấp cứu, ê-kíp phẫu thuật phát hiện các mảnh xương sắc nhọn đâm thủng ruột non, gây viêm và xuất hiện dịch viêm trong ổ bụng. Các dị vật được lấy ra an toàn, vị trí tổn thương được xử trí triệt để, đồng thời ổ bụng được làm sạch nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng lan rộng.

Nhờ được can thiệp kịp thời, cả hai bệnh nhi đều vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Hiện sức khỏe ổn định, các chỉ số sinh tồn tốt và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại Tổng hợp.

BSCKII Dương Văn Thông cho biết, nuốt phải dị vật sắc nhọn như xương động vật là tai nạn có thể gặp ở trẻ em. Tuy nhiên, các triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với những rối loạn tiêu hóa thông thường như đau bụng, đầy hơi hoặc tiêu chảy nhẹ. Chính vì vậy, nhiều gia đình chủ quan, chậm đưa trẻ đến cơ sở y tế, làm tăng nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm.

Tô Hà