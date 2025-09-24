Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Đông Thành ngày càng phát triển

Chiều 24/9, Đại hội đại biểu MTTQ xã Đông Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trọng thể với sự tham gia của 181 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Xã Đông Thành được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Đồng Lộc, Thành Lộc, Cầu Lộc và Tuy Lộc của huyện Hậu Lộc cũ.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đông Thành tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029, ngay từ đầu nhiệm kỳ, MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung nguồn lực, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, 5 chương trình hành động đề ra đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

MTTQ đã vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, thực hiện phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, trong 2 năm (2024-2025), xã đã vận động hơn 1,7 tỷ đồng, xây mới 34 căn nhà, sửa chữa 5 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt nhiều kết quả. Nhân dân trong xã đã hiến 450m2 đất ở, tháo dỡ 142m tường, xây dựng 12km rãnh thoát nước, lắp đặt 47 điểm camera giám sát, 100% đường liên thôn có điện chiếu sáng. Đến nay, toàn xã có 24 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhiều mô hình an ninh trật tự được duy trì, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, hạnh phúc.

Đại biểu đại diện đoàn thanh niên tham luận tại đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi những kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng chung nhiệm kỳ 2025-2030 đó là: Phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân với tinh thần dân chủ, đổi mới, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Thành Nguyễn Minh Hoàng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ông Mai Văn Tư được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Thành nhiệm kỳ 2025-2030 và cử đoàn đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh.

Hội nghị lần thứ I, Ủy ban MTTQ xã đã hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh. Ông Mai Văn Tư được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngọc Huấn