Phát hiện dấu hiệu liên quan Trung Quốc trong vụ tấn công ngân hàng Hàn Quốc

Trong báo cáo công bố mới đây, Công ty an ninh mạng Mỹ CrowdStrike cho biết nghi phạm đứng sau chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các tổ chức tài chính Hàn Quốc từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 có thể là một người 26 tuổi ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Báo cáo của Công ty an ninh mạng CrowdStrike cho biết đã phát hiện các thông tin cá nhân liên quan đến nghi phạm khi phân tích các phiên làm việc với công cụ lập trình AI và cơ sở hạ tầng liên quan đến chiến dịch tấn công nhằm vào các tổ chức tài chính Hàn Quốc từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10.

Theo đó, phạm đã sử dụng công cụ ARTEX do Trung Quốc phát triển và các câu lệnh bằng tiếng Trung được ghi nhận. Nghi phạm cũng được cho là đã sử dụng công cụ lập trình ClaudeCode của Anthropic để tìm kiếm thông tin về các nhóm mua bán dữ liệu bị đánh cắp của Hàn Quốc trên Telegram. Tuy nhiên, công ty an ninh mạng CrowdStrike nhấn mạnh chưa xác định được danh tính hay quy kết vụ việc cho một đối tượng cụ thể.

Hiện tại, Anthropic, giới chức Trung Quốc cũng như Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận về báo cáo của CrowdStrike.

ARTEX là công cụ mã nguồn mở phục vụ kiểm thử xâm nhập tự động, được công bố trên GitHub trong năm nay. Công cụ này không phải một mô hình ngôn ngữ lớn độc lập mà kết nối với các mô hình như ChatGPT, Claude và DeepSeek để hỗ trợ phát hiện lỗ hổng. Nhà phát triển khuyến cáo không sử dụng ARTEX để kiểm thử thực tế trên các hệ thống hoặc website trực tuyến.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ít nhất 9 ngân hàng nước này đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng kể từ cuối tháng 9. Ngân hàng Shinhan cho biết thông tin cá nhân của khoảng 25.000 khách hàng bị xâm nhập, trong khi KB Kookmin Bank xác nhận dữ liệu của 119 khách hàng bị rò rỉ.

Trong bối cảnh năng lực tấn công mạng được hỗ trợ bởi AI ngày càng phổ biến, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cũng cần tăng cường sử dụng AI để phát hiện và khắc phục lỗ hổng, qua đó nâng cao năng lực phòng thủ mạng.

Ngọc Liên