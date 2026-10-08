Iran sẽ hành động phủ đầu nếu cần thiết

Người phát ngôn Lục quân Iran Mohammad Akraminia tuyên bố Tehran sẽ tiến hành các hoạt động quân sự phủ đầu nếu cần thiết nhằm ngăn chặn mọi hành động “xâm lược hoặc xâm nhập” từ đối phương, trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị các phương án quân sự nhằm vào Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn IRNA được công bố ngày 7/10, ông Akraminia cho biết các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng tiến hành hoạt động phủ đầu nếu tình hình đòi hỏi nhằm ngăn chặn đối phương thực hiện bất kỳ hành động “xâm lược hoặc xâm nhập” nào.

Theo ông, Iran đã chuyển đổi học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công và áp dụng học thuyết này trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel. Ông nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Iran trước đây đã tiến hành những chiến dịch theo học thuyết mới này.

Liên quan khả năng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Iran, ông Akraminia nhận định Washington sẽ không lựa chọn phương án này. Ông đồng thời cho biết quân đội Iran đã quyết định tăng tầm bắn tên lửa sau cuộc xung đột với Mỹ và Israel, đồng thời cải thiện đáng kể tốc độ và độ chính xác của các loại tên lửa. Theo ông, những thế hệ tên lửa tiếp theo của Iran sẽ tiếp tục được nâng cao các tính năng này.

Tuyên bố của quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị các phương án quân sự đối với Tehran. Theo tạp chí The Atlantic, Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran có thể được triển khai trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Các nguồn tin cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang xây dựng các phương án theo yêu cầu của Nhà Trắng. Các phương án có thể bao gồm không kích nhằm vào cơ sở năng lượng, hạ tầng và các mục tiêu liên quan chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, các nguồn tin nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiến hành tấn công hay không. Quy mô, mục tiêu và thời điểm của bất kỳ hành động quân sự nào vẫn đang được thảo luận.

Vân Bình