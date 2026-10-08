Mỹ chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố nhằm gây thương vong hàng loạt

Giới chức Mỹ mới đây cho biết đã truy tố một nam thanh niên 18 tuổi với cáo buộc lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công gây thương vong hàng loạt tại trung tâm mua sắm Mall of America ở bang Minnesota, nhằm ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nghi phạm bị bắt sau khi mua một khẩu súng trường AK-47 và khoảng 200 viên đạn trong một chiến dịch điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Theo hồ sơ của công tố liên bang, đối tượng Sheikhdoon Abdullahi Mohamud là công dân Mỹ gốc Somalia, cư trú tại thành phố Richfield thuộc vùng đô thị Minneapolis-St. Paul. Y bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công Trung tâm mua sắm Mall of America vào ngày 24/10, thời điểm dự kiến diễn ra một sự kiện nghệ thuật lớn tại đây. Các nhà điều tra cho rằng Mohamud từng bày tỏ ý định sát hại từ 30 đến 60 người.

FBI bắt đầu điều tra Mohamud từ tháng 12/2024. Trong khoảng 21 tháng sau đó, nghi phạm được cho là đã trao đổi với một nguồn tin hoạt động bí mật của FBI thông qua các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin mã hóa như Telegram, Signal, Discord và TikTok. Theo hồ sơ, Mohamud từng bày tỏ ý định tới Somalia để gia nhập một tổ chức khủng bố và chiến đấu cho tổ chức này. Tuy nhiên, do không đủ chi phí chuyến đi, Mohamud chuyển sang âm mưu tấn công tại địa điểm đông người ở Mỹ, đồng thời khẳng định “100% chắc chắn” thực hiện vụ việc.

Đặc vụ phụ trách Văn phòng FBI tại Minneapolis Christopher Dotson cho biết các tin nhắn mà Mohamud bị cáo buộc gửi cho người khác cho thấy sự tôn sùng bạo lực, coi thường tính mạng con người. Ông Dotson nhấn mạnh lực lượng FBI đã kịp thời ngăn chặn kế hoạch trước khi đối tượng có thể thực hiện ý định.

Theo giới chức Mỹ, vụ việc cho thấy nguy cơ khủng bố nhằm ủng hộ IS vẫn tồn tại. Mohamud hiện bị tạm giam và dự kiến ra phiên điều trần vào ngày 19/10.

Ngọc Liên