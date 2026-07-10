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Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 15

Nguyễn Đạt
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/7, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa, giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 15, năm 2026 - 2027 và tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2026.

Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 15

Sáng 10/7, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa, giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 15, năm 2026 - 2027 và tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2026.

Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 15

Các đại biểu dự lễ phát động.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa gồm 6 lĩnh vực là: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa; xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông - lâm - ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y, dược; giáo dục và đào tạo.

Đối tượng dự thi là mọi cá nhân đang làm việc và sinh sống tại Thanh Hóa, người Thanh Hóa ở tỉnh ngoài, nước ngoài, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng KHCN thuộc 1 trong 6 lĩnh vực tham gia dự thi.

Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 15

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thanh Hóa phát biểu tại lễ phát động.

Mọi tổ chức của Thanh Hóa đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật đuợc tổ chức đứng tên dự thi giới thiệu hoặc cho phép đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp dự thi.

Các công trình, giải pháp đã đoạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp toàn quốc và Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam không thuộc đối tượng tham gia hội thi.

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Thể lệ đến hết ngày 30/6/2027 (theo dấu bưu điện hoặc xác nhận của Ban Tổ chức hội thi).

Số lượng và mức giải của hội thi được trao cho 6 lĩnh vực dự thi, gồm 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba, 24 giải khuyến khích.

Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 15, năm 2026 - 2027 xem tại đây.

Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 15

Toàn cảnh lễ phát động.

Về Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2026 gồm 6 lĩnh vực là: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí và tự động hóa; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ vật liệu; công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang lao động, học tập, công tác tại Việt Nam có các công trình KHCN được nghiên cứu, áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam trong phạm vi 5 năm tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ tham gia giải thưởng từ khi phát động đến hết ngày 10/10/2026; nộp hồ sơ về Ban Tổ chức Giải thưởng toàn quốc trước ngày 15/10/2026 (theo dấu bưu điện). Ban Tổ chức Giải thưởng toàn quốc tổ chức tổng kết, trao giải vào tháng 5/2027.

Giải thưởng cho mỗi lĩnh vực, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích.

Nguyễn Đạt

Từ khóa:

#Sáng tạo #Thanh hóa #Giải thưởng #Hội thi #ứng dụng KHCN #Công dân Việt Nam #phát động #Khoa học công nghệ #Công nghệ thông tin #tham gia

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