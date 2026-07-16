Phát động Cuộc thi phát thanh, truyền hình về gương sáng trong phòng bệnh

Ngày 16/7, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh.

Ấn nút phát động Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, cuộc thi được tổ chức đúng thời điểm toàn ngành y tế đang tích cực triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Luật Phòng bệnh cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn chính thức có hiệu lực và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Y tế dự phòng Việt Nam.

Luật Phòng bệnh và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để đổi mới toàn diện công tác phòng bệnh, đưa các dịch vụ y tế dự phòng đến gần người dân hơn, ngay từ cơ sở.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, trong suốt 70 năm qua, y tế dự phòng luôn là “lá chắn” của hệ thống y tế. Khi dịch bệnh chưa xuất hiện, họ đã có mặt để giám sát, cảnh báo nguy cơ. Khi dịch bùng phát, họ là những người đi đầu chống dịch. Khi thiên tai, bão lũ hay những nguy cơ sức khỏe mới nổi xảy ra, họ vẫn âm thầm có mặt ở những nơi khó khăn nhất.

Đó là những cán bộ dịch tễ nhiều tháng bám địa bàn, những kỹ thuật viên xét nghiệm làm việc xuyên ngày đêm, những cán bộ truyền thông sức khỏe đi từng ngõ, gõ từng nhà hướng dẫn người dân thay đổi hành vi; những nhân viên y tế xã, y tế thôn bản nhiều năm gắn bó với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Chính vì sự cống hiến thầm lặng ấy mà xã hội càng cần kể lại nhiều hơn những câu chuyện đẹp để người dân hiểu, trân trọng và đồng hành với sự nghiệp phòng bệnh.

Thông qua cuộc thi, Bộ Y tế mong muốn phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những con người, tập thể đang âm thầm cống hiến vì sức khỏe Nhân dân; đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của công tác phòng bệnh và khuyến khích đội ngũ truyền thông y tế, các nhà sáng tạo nội dung số, sinh viên và người dân tham gia sáng tạo các tác phẩm giàu giá trị nhân văn.

Mỗi tác phẩm dự thi không chỉ là một sản phẩm truyền thông mà còn là một lời tri ân đối với những người đang ngày đêm gìn giữ sức khỏe cộng đồng và truyền cảm hứng để mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, các sản phẩm dự thi cần bám sát người thật, việc thật, tập trung vào bốn nhóm chủ đề trọng tâm bao gồm: phản ánh các mô hình, giải pháp hiệu quả trong chủ động phòng bệnh; nâng cao nhận thức và thực hiện lối sống lành mạnh; phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân y tế cơ sở và dự phòng tận tụy tiêu biểu; các giải pháp hỗ trợ tiếp cận dịch vụ phòng bệnh cho nhóm người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Về hình thức, cuộc thi được chia thành hai hạng mục chính là Phát thanh (thể loại ký sự phát thanh, podcast kể chuyện) và Truyền hình (thể loại phim phóng sự ngắn, video kể chuyện/vlog), với yêu cầu thời lượng cho mỗi sản phẩm là từ 3-10 phút.

Ban tổ chức tiếp nhận sản phẩm đã được đăng tải trên các nền tảng số, mạng xã hội từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 15/09/2026.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày phát động 16/07/2026 - hết ngày 15/09/2026, sau đó cổng bình chọn trực tuyến cho cộng đồng sẽ mở từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 30/10/2026.

Các tác giả và nhóm tác giả nộp hồ sơ và sản phẩm trực tuyến thông qua Cổng thông tin chính thức của Cuộc thi tại địa chỉ https://guongsangphongbenh2026.vn./.

Theo TTXVN