Pencak Silat Thanh Hóa có 6 VĐV và 1 HLV được trao tặng Huân chương Lao động

6 vận động viên và 1 huấn luyện viên của Pencak Silat Thanh Hóa được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba nhờ thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2025.

VĐV Vũ Văn Kiên là 1 trong 5 VĐV của Pencak Silat Thanh Hoá được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Theo Quyết định số 2230/QĐ-CTN ngày 18/11/2025 của Chủ tịch nước, 36 HLV, VĐV thuộc các đội tuyển thể thao quốc gia đã được tặng thưởng Huân chương Lao động vì những thành tích xuất sắc tại các giải đấu quốc tế trong năm 2025.

Trong số này, thể thao Thanh Hóa có 5 vận động viên và 1 huấn luyện viên đội tuyển Pencak Silat quốc gia được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì gồm: Lường Thị Vân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Quỳnh Anh, Vũ Văn Kiên, Lê Ngọc Vũ và HLV Nguyễn Văn Hùng. Đây là sự ghi nhận cho thành tích giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2025 tổ chức tại Việt Nam.

Lường Thị Vân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì nhờ thành tích giành Huy chương Vàng ở lần đầu tham dự Giải vô địch Pencak Silat châu Á.

Bên cạnh đó, VĐV Dương Thị Hải Quyên của Thanh Hóa cũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba khi giành Huy chương Bạc tại Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2025.

Chia sẻ sau khi nhận thông tin khen thưởng, VĐV Vũ Văn Kiên và các đồng đội cho biết đây là nguồn động lực lớn để họ tiếp tục nỗ lực trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế tiếp theo, đặc biệt là SEA Games 33 - 2025.

HLV Nguyễn Văn Hùng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì nhờ thành tích huấn luyện, chỉ đạo vận động viên thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại Giải Vô địch Pencak Silat Châu Á năm 2025 tổ chức tại Việt Nam.

Ở đợt khen thưởng này, nhiều gương mặt khác của đội tuyển Pencak Silat Việt Nam cũng được trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba. Đồng thời, đội tuyển khiêu vũ thể thao quốc gia có 3 thành viên được trao Huân chương Lao động hạng Ba từ thành tích giành Huy chương Bạc châu Á tại Giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á và Đông Nam Á 2025 tổ chức tại Việt Nam.

Việc nhiều VĐV, HLV Thanh Hóa góp mặt trong danh sách khen thưởng tiếp tục khẳng định đóng góp quan trọng của thể thao tỉnh nhà trong thành tích chung của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Hoàng Sơn