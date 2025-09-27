PC Thanh Hóa triển khai cấp độ cao nhất ứng phó bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (BUALOI) với tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, từ 17h00 ngày 27/9, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã kích hoạt cấp độ cao nhất trong công tác ứng phó thiên tai. Cùng ngày, đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo nhằm bảo đảm an toàn hệ thống điện và ổn định cung cấp điện trên địa bàn tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng ngày 27/9/2025, tâm bão số 10 (tên quốc tế BUALOI) ở vào khoảng 14,1°N; 115,8°E, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11-12 (103-133 km/h), giật cấp 15; di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35 km/h – gần gấp đôi mức trung bình của một cơn bão thường thấy.

Dự báo, từ chiều 28/9 đến sáng sớm 29/9, khu vực ven biển Thanh Hóa như Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Nghi Sơn sẽ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; vùng nội địa gió cấp 6, giật cấp 7-8. Lượng mưa phổ biến từ 200 – 400 mm, có nơi vượt 500 mm, tập trung trong hai ngày 28 và 29/9. Hoàn lưu bão có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi, ven đồi dốc. Đáng lưu ý, Thanh Hóa hiện vẫn chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 9 (RAGASA) gây mưa lớn kéo dài, khiến nhiều địa phương miền núi như Quan Sơn, Mường Lát, Bá Thước, Thường Xuân... xảy ra ngập lụt, sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp đến an toàn hệ thống điện.

Sáng 27/9, PC Thanh Hóa họp khẩn đến toàn các đơn vị trực thuộc, bàn và đưa ra phương án ứng phó thiên tai ở cấp độ cao nhất.

Trước tình hình trên, ngày 27/9, PC Thanh Hóa đã tổ chức cuộc họp khẩn, kích hoạt phương án ứng phó thiên tai ở cấp độ cao nhất. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Giám đốc và các phòng ban, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng ứng trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện và thiết bị dự phòng.

Công nhân PC Thanh Hóa tiến hành gia cố, bảo vệ thiết bị điện.

Các giải pháp trọng tâm bao gồm: gia cố, chằng chống công trình và trạm biến áp 110 kV; xử lý, chặt tỉa cây xanh có nguy cơ ngã đổ vào đường dây; chuẩn bị sẵn máy phát điện dự phòng để đảm bảo điện cho các phụ tải thiết yếu; kiểm tra, vận hành trạm bơm tiêu úng phối hợp cùng các đơn vị thủy nông; chủ động phương án cắt điện ở khu vực mất an toàn... Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ quy định an toàn điện, đặc biệt tại những nơi đang sử dụng lưới điện tạm, nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong mưa bão.

Ông Bùi Xuân Thành - Trưởng Ban An toàn EVNNPC kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 10 tại PC Thanh Hóa.

Cùng ngày, đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) do ông Bùi Xuân Thành – Trưởng Ban An toàn làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 10 tại PC Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Xuân Thành ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của PC Thanh Hóa, đồng thời nhấn mạnh các yêu cầu then chốt: Phải đặt an toàn con người lên hàng đầu, tuyệt đối tuân thủ quy trình trong mọi tình huống khắc phục sự cố; xây dựng kịch bản ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện diện rộng, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để khôi phục lưới điện nhanh nhất; chú trọng các khu vực ven biển, vùng trũng thấp và miền núi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; ưu tiên cấp điện ổn định cho các phụ tải trọng điểm như cơ quan hành chính, y tế, quốc phòng – an ninh, viễn thông, trạm bơm tiêu úng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng tại địa phương, phát huy tối đa phương châm “bốn tại chỗ” trong ứng phó và khắc phục sự cố thiên tai. Ông khẳng định EVNNPC sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ tối đa PC Thanh Hóa nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện, nhanh chóng khôi phục cấp điện phục vụ Nhân dân, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn.

Hiện tại các đơn vị trực thuộc PC Thanh Hóa đã chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng chống sơn bão số 10, kể từ 17h00 ngày 27/9 kích hoạt toàn bộ lực lượng cán bộ công nhân viên trực bão 24/24h

Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp tác động, dưới sự chỉ đạo sát sao của EVNNPC và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền cùng các lực lượng tại địa phương, PC Thanh Hóa đang tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để ứng phó với bão số 10, bảo đảm an toàn lưới điện và duy trì cung cấp điện ổn định phục vụ đời sống nhân dân cũng như các hoạt động chính trị, kinh tế – xã hội.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền (PC Thanh Hóa)