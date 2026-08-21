Pakistan khẳng định ủng hộ chủ quyền của Syria, thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 20/8 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Syria Asaad Hassan Al-Shaibani tại thủ đô Islamabad nhằm thảo luận về các biện pháp thắt chặt quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hội đàm với Ngoại trưởng Syria Asaad Hassan Al-Shaibani ngày 20/8.

Ảnh: SANA.

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, hai bên tiếp tục khẳng định “mối quan hệ sâu sắc” giữa hai nước, đồng thời trao đổi quan điểm về các diễn biến khu vực và quốc tế. Cuộc gặp nằm trong chuyến thăm Pakistan kéo dài hai ngày của Ngoại trưởng Al-Shaibani.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng tái khẳng định Islamabad kiên định ủng hộ sự thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đồng thời ủng hộ lập trường của Damascus về Cao nguyên Golan.

Nhà lãnh đạo Pakistan nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa mối quan hệ hữu nghị truyền thống thành hợp tác thực chất trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, thương mại, đầu tư, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Nhân dịp này, Thủ tướng Sharif đã chuyển lời mời Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa sang thăm chính thức Pakistan.

Về phần mình, Ngoại trưởng Syria Asaad Hassan cảm ơn sự ủng hộ nhất quán của Pakistan đồng thời thông tin về tiến trình chuyển giao chính trị và nỗ lực tái thiết đang diễn ra tại Syria. Bày tỏ mong muốn sớm thiết lập các cơ chế hợp tác định hình lại quan hệ hai nước, Ngoại trưởng Syria cũng hoan nghênh việc ký kết Thỏa thuận Quốc phòng Chung Makkah và đánh giá cao vai trò của Pakistan trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng xung đột Mỹ - Iran, góp phần duy trì hòa bình khu vực.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar hội đàm với người đồng cấp Syria Asaad Hassan. Ảnh: SANA.

Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar đã tiến hành hội đàm với Ngoại trưởng Asaad Hassan. Hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, bao gồm tình hình Palestine, Afghanistan, Nam Á và Trung Đông, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp vì hòa bình và phát triển bền vững.

Đây là chuyến thăm Pakistan đầu tiên của một Ngoại trưởng Syria kể từ năm 2007. Trước đó, một phái đoàn Pakistan đã có cuộc gặp với ông Al-Shaibani tại Damas vào tháng 6-2025.

Thanh Giang

Nguồn: Pakistan, Sana.